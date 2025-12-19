Bologna, contro l’Inter una certezza: «Ci faremo trovare pronti»

«Siamo il quarto incomodo» dice Italiano del suo Bologna che in Supercoppa si è ritrovato insieme alle big Napoli (qualificata alla finale), Milan (sconfitto ieri dai partenopei) e Inter (l’avversaria dei Rossoblù). Ma se ora il Bologna è a Riad è perché se lo è meritato. Con la Coppa Italia. Tanto che il mister puntualizza: «Non siamo qui per caso». Quella parola “big” quest’anno è stata accostata anche ai Rossoblù. Insomma, il Bologna ha tutte le carte in regola per dare fastidio alle altre.

Italiano sull’Inter: «è arrembante ma noi ci faremo trovare pronti»

L’ultimo periodo in campionato è stato duro con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite che hanno portato il Bologna al sesto posto. Ma c’è stata un’inversione di marcia in Europa League: nelle ultime due gare due vittorie e tanti gol che prima avevano stentato ad arrivare. Se contiamo anche il successo in Coppa Italia contro il Parma, possiamo dire che il Bologna deve stasera entrare in modalità coppa.

Certo, l’Inter è un avversario ostico, ma i Rossoblù hanno collezionato una serie di risultati positivi contro i Nerazzurri nel recente passato. L’analisi di Italiano è lucida: «Contro questi campioni bisogna performare al meglio, zero errori, in gare secche il dettaglio fa la differenza. Parliamo di un’Inter diversa che sta coinvolgendo tanti uomini sotto l’aspetto tattico, ci sono giocatori che possono farti la differenza in ogni momento. L’Inter è arrembante, crea, propone. Chivu ha grande entusiasmo e ha portato grande novità». Ma la certezza è una: «Ci faremo trovare pronti. Abbiamo grande entusiasmo e fiducia. Vogliamo giocarci le nostre chance».

Un pensiero ai tifosi

500 i tifosi presenti a Riad per la partita, innumerevoli quelli che la seguiranno da casa. La squadra è sostenuta da una città intera che sogna di festeggiare come ha fatto a maggio all’Olimpico. Il pensiero di Italiano va anche a loro «I sacrifici della nostra gente vanno ripagati. Dovremo renderli orgogliosi. Chi verrà qui avrà voglia di prolungare il suo sogiorno a Riad. Avrà voglia di vedere una squadra di qualità. Vediamo se tutti insieme riusciremo a restare altri giorni».

E tra i tifosi c’è anche il presidente: «Io e i ragazzi -ci tiene a sottolineare Italiano- rappresentiamo una società straordinaria, una piazza incredibile. Il presidente Spauto è sempre con noi ed è vicino alla squadra, ci tiene moltissimo. Soffre quando perdiamo ed è uno spettacolo vederlo quando vinciamo».

Le parole di De Silvestri

In conferenza stampa con Italiano c’è anche Lorenzo De Silvestri. Per lui questo Bologna è come Lucio Dalla: partito dal basso per arrivare a essere conosciuto in tutto il mondo. «Ne sono molto fiero» conclude il Rossoblù.

E anche il suo pensiero va ai tifosi, parte integrante del Bologna: «Da parte di tutta la squadra un enorme grazie a chi è venuto fino a qui, sostenendo una spesa importante. Siamo una famiglia». «Io spero -conclude- che si continui così il più a lungo possibile, anche nei momenti tosti».

La sfida di stasera sarà sicuramente tosta ma il Bologna -come ha detto Italiano- ha intenzione di «continuare a scrivere la storia».

Fonte: Carlos Passerini, Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook