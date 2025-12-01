Bologna-Cremonese 1-3, Orsolini: «Parola d’ordine “resettare”»

Il Bologna cade per la prima volta in questa stagione tra le mura amiche del Dall’Ara. La Cremonese gioca la partita perfetta e punisce ogni iniziativa dei padroni di casa, uscendo vincente dalla sfida 1-3. Si interrompe quindi la striscia positiva dei rossoblù, che torneranno in campo già giovedì sera per il turno di Coppa Italia casalingo contro il Parma. Riccardo Orsolini, autore dell’unica rete dei rossoblù, ha commentato la sfida.

Orsolini post Bologna-Cremonese (1-3)

Ecco il commento di Orsolini. «Ciò che non uccide fortifica. Era una partita dove si era subito visto l’andazzo, ma non possiamo recriminare nulla. Sapevano quello che volevano, hanno fatto di tutto per portare la gara in quella direzione. Loro hanno il loro obiettivo, per noi è stata una giornata sfortunata. Ci hanno puniti. Mi viene difficile commentare una gara del genere, sono deluso e amareggiato. Giovedì abbiamo un titolo da difendere e lo faremo da subito. Ripartiamo, parola d’ordine è reste in queste situazioni negative che possono capitare. Sappiamo il ostro DNA e non sarà la sconfitta di stasera a scalfirci».

«Lo scorso anno a Verona accadde qualcosa di simile. Sono quelle gare che durante l’anno capitano, ma è difficile andare a trovare gli errori. Noi guardiamo già a giovedì. L’appetito vien mangiando, volevamo mangiare tanto ma siamo rimasti a bocca asciutta. Per me è una partita incommentabile, abbiamo preso 2 gol uguali… Sono i rischi del nostro gioco, stasera siamo stati troppo poco brillanti, le scuse sono da dilettanti. Poteva capitare ed è capitato. Sono ancora capocannoniere? Avrei barattato il gol coi 3 punti. Ho cercato di dare un barlume di speranze, ero convinto che l’avremmo ripresa. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe, nonostante abbiamo costruito tanto. Una partita stregata, meglio resettarla e fare in modo che ci serva da lezione.

«Quota 100 gol raggiungibile? Sono felice del gol, ma solo se sono funzionali alla squadra per la vittoria. Spero di non fermarmi qui e di raggiungere i prossimi step davanti a noi. A fine partita non me ne capacitavo, avevamo iniziato coi presupporti positivi di gioco e intensità, pensavo di ripercorrere una gara come quella di Pisa in casa, invece no. Questa è una lezione che spero ci faccia bene, si riparte. Ero sconsolato a fine gara, solitamente siamo bravi a recuperare queste gare. Stasera non è andato dritto niente».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook