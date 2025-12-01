Bologna, cosa aspettarsi dal match contro la Cremonese?

Ecco dicembre. Un dicembre, in casa Rossoblù, che sa di triplice, ma anche quadruplo, impegno. La costante, però, è la Serie A, e stasera al Dall’Ara andrà in scena una sfida cruciale per continuare in un percorso netto, che piazza i Felsinei tra le grandi del campionato. Stasera è tempo di monday night, è tempo di Bologna-Cremonese. Tra ambizioni di alta classifica da una parte e voglia di tornare a racimolare punti dall’altra, cosa dobbiamo aspettarci dal match tra i Rossoblù e i grigiorossi?

Bologna-Cremonese, punti sempre più pesanti

Che sia in cima o in fondo, i punti sono quelli che contano per davvero. E, a dicembre, si incomincia a guardarli un po’ di più. Il Bologna guarda in alto: 24, alla pari del Como, navigando tra quarto e quinto posto nelle ultime giornate. Meglio di così difficilmente era pronosticabile, con una classifica che più corta non potrebbe essere: la scorsa settimana, seppur per qualche ora, i Rossoblù sono stati davanti a tutti. Ecco perché vincere aiuta a vincere, ed è necessario dare continuità ai risultati, per raggiungere i propri obiettivi anche nelle altre competizioni, dove è fondamentale l’iniezione di fiducia.

Dall’altra parte, però, arriverà una formazione che ha rappresentato tutto tranne che uno sparring partner finora in campionato, e cioè la Cremonese. Fino a tre giornate fa i grigiorossi guidati da Davide Nicola erano all’ottavo posto, subito dietro al Bologna e alla locomotiva che guida il campionato. Poi, due pareggi e tre sconfitte che ne hanno rallentato la corsa, e soprattutto riavvicinato alla zona calda. Ora all’undicesimo posto, ma con un gruppone di squadre che è pronto ad approfittarne, la Cremonese è alla ricerca di punti per tornare in marcia, ed è in cerca su ogni campo: sarà così anche al Dall’Ara.

Benzina nel motore

Sarà una partita giocata a viso aperto. Si, perché il Bologna, ormai, ha nel DNA – creato sapientemente da Vincenzo Italiano – il portare la partita verso il proprio binario. Ma la Cremonese, come detto, sin da inizio stagione non si è mai tirata indietro con nessuno – nello spirito del suo allenatore, Davide Nicola – e la settimana scorsa, contro la Roma, avrebbe potuto fare molto di più del numero “uno” alla casella dei gol.

Ecco perché i Rossoblù dovranno stare molto attenti alla formazione lombarda. Ma, allo stesso tempo, Italiano e i suoi ragazzi sanno come siano proprio queste le partite decisive, quelle in cui si cementa ancor di più la classifica e si crei fiducia, soprattutto per quello che verrà. La Coppa Italia, il match contro la Lazio e subito dopo l’Europa League, con la trasferta decisiva di Vigo contro il Celta. Serve benzina nel motore, per raggiungere il pieno e continuare il viaggio ancor più in serenità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook