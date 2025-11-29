Prossima Fermata – La Cremonese di Nicola

Il Dall’Ara è pronto ad abbracciare nuovamente – dopo quattro giorni dal poker al Salisburgo – la squadra di Vincenzo Italiano. Lunedì 1 dicembre, infatti, il Bologna attende la visita della Cremonese formato ‘Doppia W’ (Vardy+Vasquez) vogliosa di riscatto. Di seguito, ecco uno sguardo approfondito e consapevole tra moduli, uomini chiave, statistiche e punti deboli su chi attende i rossoblù alla fermata successiva.

Cremonese, la sorpresa della Serie A

A Cremona non tutti avrebbero pensato che una campagna acquisti culminata con l’arrivo di Jamie Vardy fosse la ricetta ideale per conquistare la Serie A da neo-promossa. E, invece, dopo 12 giornate di campionato, si ritrovano all’undicesima posizione con 14 punti e un po’ di amaro in bocca. Si, avete letto bene. La squadra guidata da Davide Nicola non raccoglie punti dal 29 ottobre, giorno della vittoria per 0-2 in casa del Genova. Successivamente, 3 sconfitte contro – in ordine cronologico – Juventus, Pisa e Roma. Tra le mura rossoblù, i grigiorossi cercano la via del riscatto per agganciare il Sassuolo (a +3 dopo la sconfitta nell’anticipo contro il Como) e tornare nella metà sinistra della classifica.

Modulo, uomini chiave e fragilità

Nel 3-5-2 di Nicola, destinato a essere confermato contro la formazione rossoblù, spazio ad Audero tra i pali e a Baschirotto come cardine della difesa, supportato da Bianchetti e Terracciano. Sulle fasce il tecnico si affida alla velocità di Barbieri a destra e Pezzella a sinistra. Al centro, Vandeputte, Bondo e Grassi sono chiamati a fare sostanza. Il tandem d’attacco, infine, vede protagonisti Bonazzoli e Vardy. Quest’ultimo è l’uomo copertina dei grigiorossi da quando si è inserito a pieno titolo nelle rotazioni: due reti in otto presenze, contro Atalanta e Juventus. Tra le pedine da tenere d’occhio c’è anche Bonazzoli, affiancato dai guizzi e dagli inserimenti di Vandeputte, senza dubbio il più brillante del suo reparto. Tuttavia, la Cremonese fatica nei duelli individuali e concede spazi tra le linee, rendendo la fase offensiva poco fluida e dipendente dalle giocate dei singoli.

La Cremonese si affiderà nuovamente all’estro dei suoi attaccanti per invertire il trend negativo. Undicesima in classifica, ma con la voglia di continuare a scalare: Prossima Fermata è la Cremonese, una neo-promossa che ha creato più di un rompicapo a molte big della Serie A. Tocca al Bologna risolvere il prossimo.

