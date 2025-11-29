Bologna FC
Bologna-Cremonese, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni
I rossoblù, reduci da una brillante vittoria europea, affrontano i grigiorossi nel Monday Night della 13ª giornata di Serie A: obiettivo tre punti per restare in zona Europa. Info su TV, streaming e formazioni.
La convincente vittoria in casa contro il Salisburgo, proietta il Bologna molto vicina alla zona delle squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale dell’Europa League e la porta alla sfida con la Cremonese col vento in poppa.
I rossoblù nel loro primo Monday night della stagione sfidano i grigiorossi per la 13^ giornat del campionato. Ma vediamo tutte le informazioni utili: tra cui le probabili formazioni della sfida e dove vederla in TV per i tanti che non potranno seguire il Bologna in casa contro il Cremonese.
Bologna-Salisburgo: data, orario, luogo e dove vederla
Competizione: Serie A, 13^ giornata;
Partita: Bologna-Cremonese;
Data: lunedì 1 dicembre 2025;
Orario: 20:45;
Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;
Canale TV: DAZN 1 su Sky;
Piattaforma streaming: DAZN.
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Grassi, Bondo; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
A che punto siamo?
Dopo aver conquistato tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato contro Parma e Napoli prima della sosta e in casa dell’Udinese dopo la sosta, il Bologna reduce dalla vittoria di Europa League contro il Salisburgo si rituffa nell’atmosfera della Serie A.
I ragazzi di Vincenzo Italiano possono alimentare le loro ambizioni da sogno con un’altra vittoria. L’avversario è la Cremonese di Davide Nicola, ampiamente alla portata dei rossoblù, che viaggiano a ritmi altissimi. I felsinei giocheranno lunedì, già consapevoli dei risultati di chi insegue e di chi li precede. Motivo per cui potrebbero anche avere più pressione.
Dall’altra parte, i grigiorossi vivono un momento complicato. Dopo un avvio di stagione sprinta, la formazione di mister Nicola vive un momento di flessione. Alla sfida con il Bologna, la Cremonese arriva con tre sconfitte consecutive che pesano sull’umore nonostante una classifica tranquilla.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook