Bologna-Cremonese, Italiano ritrova Cambiaghi e Rowe (Stadio)

Dopo l’ottima vittoria conquistata in Europa League contro il Salisburgo, il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo per il posticipo del tredicesimo turno di Serie A: stasera i rossoblù saranno impegnati allo Stadio Dall’Ara contro la Cremonese di Davide Nicola, andando alla ricerca del loro decimo risultato utile consecutivo in campionato.

Verso Bologna-Cremonese: Cambiaghi e Rowe tornano a disposizione dopo i rispettivi infortuni

Una partita da non sottovalutare quella contro i grigiorossi del tecnico piemontese, dodicesimi in classifica nonostante la recente promozione. Mister Italiano, però, può sorridere, e non soltanto per i grandi risultati ottenuti di recente (come il 4-1 contro gli austriaci, il 3-o di Udine e il 2-0 rifilato al Napoli campione d’Italia in carica). Dopo circa due settimane, infatti, la sua squadra ritrova Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe sulla fascia sinistra.

L’italiano aveva rimediato una lesione muscolare durante la sosta Nazionali: un infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultimo impegno con gli Azzurri di Gattuso. Il giovane inglese, arrivato durante il calciomercato estivo dall’Olympique Marsiglia, è invece uscito dolorate nel finale di Bologna-Napoli: anche per lui lesione muscolare di basso grado e dieci giorni di stop. Entrambi, però, tornano a diposizione per la partita di questa sera (con fischio d’inizio previsto per le 20:45).

Ciononostante, la maglia di titolare dovrebbe essere affidata da Benjamin Dominguez. Dopo un avvio stagionale opaco (complice anche il rendimento sfavillante di Cambiaghi), il Nene è finalmente tornato a brillare in campo. Di conseguenza, è possibile che mister Italiano continui a dargli fiducia, mentre Cambiaghi e Rowe partiranno invece dalla panchina.

Anche la maggior parte della formazione che ha vinto in Europa League dovrebbe essere confermata. L’ormai rodata coppia Lucumí-Heggem sarà con ogni probabilità affiancata da Holm a destra e Lykogiannis a sinistra, con Casale che potrebbe avere una chance in Coppa Italia. Ravaglia in vantaggio su Pessina in porta, mentre a centrocampo torna il duo composto da Moro e Pobega. Sulla trequarti, infine, ballottaggio tra Fabbian e Bernardeschi (favoriti su Odgaard).

