Bologna FC
Bologna-Cremonese, Italiano ritrova Cambiaghi e Rowe (Stadio)
Le due ali sinistre rossoblù tornano a disposizione dopo una decina di giorni dall’infortunio: con ogni probabilità partiranno dalla panchina
Dopo l’ottima vittoria conquistata in Europa League contro il Salisburgo, il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo per il posticipo del tredicesimo turno di Serie A: stasera i rossoblù saranno impegnati allo Stadio Dall’Ara contro la Cremonese di Davide Nicola, andando alla ricerca del loro decimo risultato utile consecutivo in campionato.
Verso Bologna-Cremonese: Cambiaghi e Rowe tornano a disposizione dopo i rispettivi infortuni
Una partita da non sottovalutare quella contro i grigiorossi del tecnico piemontese, dodicesimi in classifica nonostante la recente promozione. Mister Italiano, però, può sorridere, e non soltanto per i grandi risultati ottenuti di recente (come il 4-1 contro gli austriaci, il 3-o di Udine e il 2-0 rifilato al Napoli campione d’Italia in carica). Dopo circa due settimane, infatti, la sua squadra ritrova Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe sulla fascia sinistra.
L’italiano aveva rimediato una lesione muscolare durante la sosta Nazionali: un infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultimo impegno con gli Azzurri di Gattuso. Il giovane inglese, arrivato durante il calciomercato estivo dall’Olympique Marsiglia, è invece uscito dolorate nel finale di Bologna-Napoli: anche per lui lesione muscolare di basso grado e dieci giorni di stop. Entrambi, però, tornano a diposizione per la partita di questa sera (con fischio d’inizio previsto per le 20:45).
Ciononostante, la maglia di titolare dovrebbe essere affidata da Benjamin Dominguez. Dopo un avvio stagionale opaco (complice anche il rendimento sfavillante di Cambiaghi), il Nene è finalmente tornato a brillare in campo. Di conseguenza, è possibile che mister Italiano continui a dargli fiducia, mentre Cambiaghi e Rowe partiranno invece dalla panchina.
Anche la maggior parte della formazione che ha vinto in Europa League dovrebbe essere confermata. L’ormai rodata coppia Lucumí-Heggem sarà con ogni probabilità affiancata da Holm a destra e Lykogiannis a sinistra, con Casale che potrebbe avere una chance in Coppa Italia. Ravaglia in vantaggio su Pessina in porta, mentre a centrocampo torna il duo composto da Moro e Pobega. Sulla trequarti, infine, ballottaggio tra Fabbian e Bernardeschi (favoriti su Odgaard).
(Fonte: Stadio, Stefano Brunetti)
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook