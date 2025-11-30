Bologna FC
Bologna, quale undici contro la Cremonese? Le probabili scelte di Italiano
Quali saranno le scelte di Vincenzo Italiano e Davide Nicola? Soprattutto in casa Rossoblù, molti ballottaggi sono ancora aperti
Da una parte una squadra, quella Rossoblù, reduce da dodici (12, meglio ripeterlo anche in numero) risultati utili consecutivi. Una squadra che non vuole porsi limiti, né in Italia e né in Europa. Quell’Europa, però, che inevitabilmente ha tolto energie, e in tutto ciò con una sfida di Coppa Italia alle porte. Dall’altra una squadra che, invece, non trova punti da tre giornate, e non vuole rovinare quanto di buono fatto finora. Il posticipo del lunedì della 13esima giornata di Serie A è Bologna-Cremonese: vediamo quali possono essere le probabili formazioni scelte da Vincenzo Italiano e Davide Nicola.
Bologna-Cremonese, le probabili formazioni
La probabile formazione in questo Bologna-Cremonese, soprattutto dopo l’impegno europeo, è sempre ancor di più un rebus, pensando alla Coppa Italia di giovedì. In porta confermato Ravaglia, mentre davanti a lui il quartetto difensivo potrebbe essere composto da uno tra De Silvestri e Holm, uno tra Heggem e Casale con Lucumì, mentre sulla sinistra dovrebbe tornare Lykogiannis. In mediana probabile spazio per Moro, insieme a Ferguson. Sulla trequarti solito ballottaggio tra Odgaard e Fabbian, mentre sulle fasce dovremmo vedere Dominguez e Orsolini. Davanti, il “solito” Santiago Castro.
Davide Nicola per la sua Cremonese, invece, opta per un solido 3-5-2, con una coppia di peso davanti e un dubbio sulla fascia tra Floriani Mussolini e Pezzella. I probabili undici titolari dei grigiorossi, domani sera in quel del Dall’Ara, vanno verso queste scelte: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy.
Non abbassare la guardia, le scelte faranno la differenza
Un discorso che vale, soprattutto, per il Bologna, il quale si troverà ad affrontare nel giro di quattro giorni Cremonese e Parma, quest’ultimo in Coppa Italia. Sarà, però, un ottimo modo per Vincenzo Italiano per gestire le proprie rotazioni affinché in entrambi i casi si possa ottenere il risultato massimo. Per questo motivo a oggi i ballottaggi sono ancora incerti: Holm vuole tornare a mettere minuti nelle gambe e l’occasione potrebbe arrivare proprio domani, per averlo pronto con la Lazio.
In mediana sono due maglie per quattro, con Sulemana e Pobega pronti a subentrare. Davanti, stesso discorso per il trequartista, uno tra Odgaard e Fabbian, e per la fascia destra, con Bernardeschi e Orsolini. Occhio a Cambiaghi e Rowe: domani Dominguez dovrebbe avere ancora il posto certo, ma i due rientranti, tra domani e giovedì, avranno il proprio spazio per, anche loro, tornare a tastare il campo in vista della Lazio e del Celta Vigo, la settimana dopo.
