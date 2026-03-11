Bologna FC
Dallinga al posto di Castro? Italiano: «Sta mettendo tantissimi minuti nelle gambe»
L’olandese non parte titolare dall’8 febbraio con i rossoblù: possibile chance contro i giallorossi
L’ultima presenza registrata il 23 febbraio contro l’Udinese, poi i problemi fisici hanno allontanato il nome di Thjis Dallinga dal radar di Vincenzo Italiano. Successivamente, per l’olandese soltanto tre panchine contro Brann, Pisa e Verona, provando a strappare qualche minuto a un Santiago Castro in continua crescita. Da domani, 12 marzo, però, può tornare a essere l’ora dell’olandese.
Bologna, Italiano su Dallinga: «Negli ultimi tre giorni si è allenato bene»
Dalla sconfitta interna con il Parma – l’ultima da titolare dell’olandese – Castro si è caricato sulle spalle il peso dell’attacco del Bologna. L’argentino ha lasciato il segno nelle tre gare successive contro Lazio, Torino e Brann, realizzando il 75% dei gol complessivi realizzati dai rossoblù in quelle partite – 3 su 4. Tuttavia, dall’Udinese non ha più inciso. Per questo, Italiano potrebbe optare per un cambio domani sera contro la Roma.
Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore del Bologna ai microfoni di Sky Sport dopo la consueta conferenza stampa alla vigilia: «Castro le ha fatte tutte perché Dallinga ha avuto qualche problema fisico. Le ultime due settimane è stato a parte per una tendinite che gli ha dato fastidio. Così Castro è venuto fuori. Sono dinamiche normali. Negli ultimi tre giorni Dallinga si è allenato bene e Castro non può giocarle tutte, sta mettendo tantissimi minuti nelle gambe».
Per Dallinga sarebbe un’occasione unica: mettersi in mostra in una delle due gare più decisive della stagione, mettendo così in discussione la titolarità di Castro nel finale di stagione.
