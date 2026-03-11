Dallinga al posto di Castro? Italiano: «Sta mettendo tantissimi minuti nelle gambe»

L’ultima presenza registrata il 23 febbraio contro l’Udinese, poi i problemi fisici hanno allontanato il nome di Thjis Dallinga dal radar di Vincenzo Italiano. Successivamente, per l’olandese soltanto tre panchine contro Brann, Pisa e Verona, provando a strappare qualche minuto a un Santiago Castro in continua crescita. Da domani, 12 marzo, però, può tornare a essere l’ora dell’olandese.

Bologna, Italiano su Dallinga: «Negli ultimi tre giorni si è allenato bene»

Dalla sconfitta interna con il Parma – l’ultima da titolare dell’olandese – Castro si è caricato sulle spalle il peso dell’attacco del Bologna. L’argentino ha lasciato il segno nelle tre gare successive contro Lazio, Torino e Brann, realizzando il 75% dei gol complessivi realizzati dai rossoblù in quelle partite – 3 su 4. Tuttavia, dall’Udinese non ha più inciso. Per questo, Italiano potrebbe optare per un cambio domani sera contro la Roma.

Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore del Bologna ai microfoni di Sky Sport dopo la consueta conferenza stampa alla vigilia: «Castro le ha fatte tutte perché Dallinga ha avuto qualche problema fisico. Le ultime due settimane è stato a parte per una tendinite che gli ha dato fastidio. Così Castro è venuto fuori. Sono dinamiche normali. Negli ultimi tre giorni Dallinga si è allenato bene e Castro non può giocarle tutte, sta mettendo tantissimi minuti nelle gambe».

Per Dallinga sarebbe un’occasione unica: mettersi in mostra in una delle due gare più decisive della stagione, mettendo così in discussione la titolarità di Castro nel finale di stagione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook