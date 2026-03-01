Questione difesa: Bologna e Pisa unite da una statistica curiosa

Non è una classifica da esibire, ma è una classifica che spiega molte cose. Tra le squadre delle top 5 leghe europee che hanno concesso più gol dal 1° gennaio, il Bologna compare in una posizione scomoda. I numeri di Sofascore non fanno rumore come una sconfitta pesante, ma raccontano in silenzio il motivo di un periodo complicato: una difesa che per un periodo si è quasi persa.

Il Bologna e la difesa: l’equilibrio fa tutto

Negli ultimi mesi il Bologna ha vissuto una fase complessa, caratterizzata da una fragilità evidente senza palla. La squadra ha spesso perso compattezza tra i reparti, concedendo troppe transizioni e troppe situazioni pericolose. Il lavoro dei portieri, diviso tra Skorupski e Ravaglia, è stato determinante, ma non sufficiente a compensare le difficoltà strutturali.

Il punto è semplice: più gol si subiscono, anche se se ne segnano molti, più aumenta il rischio di perdere partite. Ed è esattamente ciò che è successo al Bologna nel periodo di flessione invernale, quando buone prestazioni offensive non sono bastate a evitare risultati negativi.

La svolta passa dai cambiamenti tattici

Ora però sembra esserci una svolta. Le quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League sono di una squadra che ha trovato maggiore equilibrio. I miglioramenti arrivano anche dagli aggiustamenti tattici introdotti da Vincenzo Italiano, che ha lavorato su una fase difensiva più compatta e su una gestione più ordinata del non possesso. Senza rinunciare all’identità offensiva, il Bologna ha iniziato a concedere meno occasioni agli avversari grazie alla sua difesa.

Pisa-Bologna, una sfida che parla di questi numeri

C’è infine una curiosità che rende particolari queste statistiche: domani alle 18:30 si gioca Pisa-Bologna, e anche il Pisa compare in questa classifica sui gol concessi. Una sfida che diventa simbolica anche sul piano dei numeri.

Se le difficoltà difensive hanno spiegato il recente periodo negativo, la nuova compattezza può essere la chiave per dare continuità alla ripresa. Il Bologna sembra aver ritrovato la strada: ora serve solo confermare questo andamento.

