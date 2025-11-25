Di qui non si passa: il Bologna possiede una delle difese migliori d’Europa

La difesa del Bologna è una delle migliori d’Europa: a dimostrarlo sono gli 8 gol subiti in queste prime 12 giornate di campionato, durante le quali i rossoblù hanno intascato 3 pareggi, 2 sconfitte e ben 7 vittorie. Un bilancio più che positivo per la squadra emiliana, che con 24 punti è al momento quinta in Serie A (a pari merito con l’Inter, a meno due da Napoli e Milan e a meno tre dalla Roma capolista).

Un Bologna formato europeo: i rossoblù sono tra i top club europei per quanto riguarda la difesa

Il meccanismo creato da Vincenzo Italiano sta facendo volare i rossoblù: a un reparto offensivo molto proficuo, che finora ha fruttato 21 reti in campionato e portato al gol 11 giocatori diversi dall’inizio della stagione, va ad aggiungersi anche una retroguardia attenta ed efficace. Fino ad oggi, infatti, il Bologna ha concesso soltanto 8 gol: uno contro Roma, Milan, Genoa e Parma e due contro Lecce e Fiorentina. In altre parole, i felsinei hanno subito una rete ogni 135 minuti giocati.

Tali numeri fanno entrare il Bologna nella classifica delle difese meno battute d’Europa, per la precisione occupando il quarto posto. Meglio degli emiliani ci sono soltanto la Roma e l’Arsenal (con 6 gol subiti in 12 match, uno ogni 180 minuti) e, sorpresa delle sorprese, il Como di Fabregas (che ha incassato 6 reti in 11 match). Dietro, invece, troviamo nomi altisonanti tra cui Bayern Monaco, Milan, Manchester City, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Juve, Napoli, Chelsea e Real Madrid. Insieme a giallorossi e lariani, il Bologna è anche una delle migliori difese d’Italia.

Il merito va ovviamente al portierone polacco Skorupski, una vera e propria “saracinesca” d’Italia, ma anche a Massimo Pessina e a Federico Ravaglia (capaci di tenere la porta inviolata contro Napoli e Udinese nonostante l’assenza per infortunio di San Lukasz). L’intero pacchetto arretrato rossoblù, però, è estremamente efficiente: Lucumí ed Heggem stanno guidando il reparto, Holm sta servendo assist a destra e a manca, Miranda è arrivato a segnare la sua prima rete in rossoblù, Lykogiannis, Vitik e De Silvestri sono sempre pronti a subentrare, Zortea sta man mano cercando di ritagliarsi il proprio spazio e Casale è tornato in campo di recente.

(Fonte: Sky Sport)

