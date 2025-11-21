Bologna, doppio rientro verso Udine: Immobile e Ravaglia tornano a disposizione

A due giorni dalla ripresa, due rossoblù sono tornati a calcare i prati di Casteldebole: Ciro Immobile e Federico Ravaglia. Due ottime notizie, alla luce dei numerosi infortuni che di recente hanno affollato l’infermeria e in vista di una trasferta tradizionalmente ostica.

Rientri nazionali

Insieme a loro, sono tornati in patria anche tutti i nazionali: l’ultimo Lewis Ferguson, fresco di una storica qualificazione ai Mondiali 2026. Manca solo Jhon Lucumi, atteso oggi al Centro Tecnico, di cui sarà valutata la stanchezza data dal viaggio e dagli impegni con la Colombia. Ma con un Bologna primo di numerosi condottieri, si farà di tutto per rimetterlo in sesto, così come Martin Vitik, tornato dalla Repubblica Cieca con un lieve affaticamento agli adduttori.

L’atteso ritorno di Immobile, anche Ravaglia è tornato

La buona notizia, come detto sopra, è il ritorno del vice di Lukasz Skorupski, alle prese con un infortunio importante, e quello di Ciro Immobile. L’attaccante torna dopo tre mesi: il 23 agosto scorso si era strappato la coscia destra, infortunio che lo aveva escluso matematicamente dalla lista UEFA. Oggi torna in campo, dove trova un Bologna consolidato e lanciato.

Federico Ravaglia si prepara, invece, ad esordire in campionato: domenica a Udine toccherà proprio a lui, dopo aver lasciato spazio a Massimo Pessina per una delle pagine più belle degli ultimi tempi. La distorsione alla caviglia è superata e il cinto di Bologna è pronto a tornare in campo, anche per restarci: il referto medico del collega polacco parla di 45 giorni di stop e Federico dovrà farsi trovare pronto tra campionato e Europa League.

