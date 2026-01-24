Bologna, ecco dove puoi colpire il Genoa: l’analisi

Il Bologna domani sarà impegnato al “Luigi Ferraris” di Genova contro il Genoa. Un derby rossoblù tra due squadre che hanno obiettivi molto diversi in classifica. I felsinei sono chiamati a reagire al periodo negativo e prova a ripartire dalla reazione in Europa League contro il Celtic.

La formazione genoana allenata da Daniele De Rossi deve conquistare la salvezza a fine anno. Con la guida del tecnico romano, il Grifone ha cambiato passo uscendo dalla zona retrocessione con alcune prestazioni molto importanti. Un cambio di passo dovuto al cambio modulo che ha messo tutti i suoi giocatori di maggior qualità nelle condizioni di dare il meglio di loro stessi.

Dal 4-2-3-1 al 3-5-2: un Genoa più coperto

Con Patrick Vieira il Genoa era ripartito dal 4-2-3-1 impostato nella passata stagione. Un modulo che però in avvio di questa annata non aveva dato i risultati sperati.

Con l’arrivo di Daniele De Rossi, il Genoa è passato immediatamente a 3-5-2. Una soluzione tattica più coperta e accorta che ha dato alla squadra ligure la possibilità di giocare in maniera più equilibrata. Tutti i singoli dai difensori fino agli attaccanti hanno trovato la maniera di dare il loro contributo al meglio. In particolare, davanti la coppia Vitinha e Colombo sembra aver trovato una grande intesa.

Bologna, il Genoa si batte sulle fasce

Il Bologna però può spezzare l’equilibrio del Genoa colpendolo sulle fasce. La capacità dei rossoblù di creare superiorità numerica con sovrapposizioni e isolamenti degli esterni offensivi nell’uno contro uno potrebbero rivelarsi fondamentali.

La squadra di Italiano dovrà essere brava ad isolare i cosiddetti “quinti” di centrocampo del Genoa. In questa maniera, puntandoli con la tecnica delle sue ali o con le sovrapposizioni dei suoi terzini potrebbe colpire il Grifone dalle fasce. Una soluzione tattica che potrebbe aiutare il Bologna a mettere “in ritmo” anche i suoi centravanti con qualche gol che nasce dai cross.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook