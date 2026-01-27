Errori arbitrali e fragilità: Genova fa da specchio al Bologna (Il Resto del Carlino)

Il Bologna torna da Marassi con una sconfitta che lascia profonde ferite. Non solo per il risultato finale, ma per come è maturato. Una partita che fino all’episodio di svolta sembrava nelle mani dei rossoblù si è trasformata in una caduta nel giro di pochi minuti, complice una decisione arbitrale discussa e discutibile.

Bologna, gli errori arbitrali che cambiano il tuo volto

L’episodio è noto: l’intervento di Skorupski su Vitinha viene giudicato da Maresca come chiara occasione da gol, nonostante le immagini raccontino un’altra storia. Quattro difensori tra l’attaccante e la porta, traiettoria del pallone defilata, distanza significativa dalla linea di porta. Il VAR richiama l’arbitro all’on field review, ma la decisione resta immutata. Rosso diretto al portiere e partita che cambia volto.

Da lì in avanti il Bologna perde equilibrio e lucidità, lasciando scivolare una gara che fino a quel momento aveva interpretato meglio dell’avversario. Italiano aveva letto bene la sfida, riuscendo a decifrare e confondere le idee di De Rossi. Poi, dopo l’espulsione, tutto si è sgretolato: gestione dei cambi poco produttiva, squadra che arretra, sicurezza che si dissolve col passare dei minuti.

Guardando la realtà

Il ko del Ferraris non è però un caso isolato. Per spiegarlo entrano in gioco i numeri: sei sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato. Una squadra che fatica a reagire alle difficoltà e che oggi vede l’Europa allontanarsi sempre di più. A Casteldebole la situazione è sotto osservazione: la dirigenza vuole un confronto diretto con squadra e allenatore per analizzare una crisi che non può essere liquidata solo come sfortuna.

Bologna, gli errori arbitrali lasciano punti per strada

Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorare il peso degli errori arbitrali subiti dal Bologna nel corso della stagione. Firenze, Como, Genova: tappe diverse ma stesso copione. Al Franchi due rigori non concessi riaprirono una partita che sembrava chiusa. A Como un’espulsione poi ridimensionata in appello tolse ossigeno a un Bologna palesemente in controllo. A Marassi, infine, quanto detto sopra.

Il bilancio è pesante: punti lasciati per strada che oggi pesano inevitabilmente sulla classifica. La società, però, non intende trasformare l’arbitraggio in un alibi, anche perché a Bologna gli alibi non esistono. Fenucci non alzerà il telefono per protestare: non è nel suo stile. Il “risarcimento” arriverà con lo stop a Maresca, ma il problema principale resta interno.

Perché se è vero che alcune decisioni hanno penalizzato il Bologna, è altrettanto vero che la squadra sta mostrando limiti di personalità. Appena qualcosa va storto, subentra il corto circuito mentale. Ed è qui che si può e si deve intervenire, come Squadra.

