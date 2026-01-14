Bologna: anticipi e posticipi di 23° e 24° giornata di Serie A

In attesa di capire chi si aggiudicherà il simbolico titolo di Campione d’Inverno, la Lega Calcio Serie A guarda avanti con anticipi e posticipi di ventitreesima e ventiquattresima giornata, in programma a cavallo di gennaio, e il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. In particolare, ecco quando giocherà il Bologna di Vincenzo Italiano.

Bologna: anticipi e posticipi

La 23° giornata avrà inizio venerdì 30 gennaio, ma saranno proprio i rossoblù a chiuderla. L’appuntamento è fissato a martedì 3 febbraio alle 20:45 con Bologna-Milan. Il turno della 24° giornata, invece, si aprirà venerdì 6 febbraio, ma i rossoblù inaugureranno il programma di domenica 8 febbraio alle 12:30 con Bologna-Parma.

Ieri sera è arrivato anche il penultimo esito degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Torino ha vinto sulla Roma per 3-2, strappando così il pass per la fase successiva. I quarti di finale, quindi, sono quasi al completo. Il Napoli ospiterà la vincente di Fiorentina-Como (in programma il 27 gennaio alle ore 21:00) martedì 10 febbraio alle 21.00; mentre Bologna-Lazio si giocherà mercoledì 11 febbraio, sempre alle ore 21:00.

Anticipi e posticipi: il calendario completo

Di seguito, il calendario completo di anticipi e posticipi della 23° e 24° giornata di Serie A.

23° giornata

30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio-Genoa

31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa-Sassuolo

31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Fiorentina

31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Verona

01/02/2026 Domenica 12.30 Torino-Lecce

01/02/2026 Domenica 15.00 Como-Atalanta

01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese-Inter

01/02/2026 Domenica 20.45 Parma-Juventus

02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Roma

03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna-Milan

24° giornata

06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona-Pisa

07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa-Napoli

07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina-Torino

08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna-Parma

08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce-Udinese

08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo-Inter

08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus-Lazio

09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Cremonese

09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma-Cagliari

Milan-Como (rinviata alla prima data utile a causa dell’indisponibilità dello Stadio Giuseppe Meazza per la cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali, Milano Cortina 2026)

