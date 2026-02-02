Saranno 7 gli impegni del Bologna nel mese di febbraio, nel giro di soli 24 giorni. Se il numero non si arrotonderà a 8 è solo perché la gara col Pisa si giocherà probabilmente nel posticipo di marzo, lunedì 2. Sarà un febbraio di rincorse, tra il campionato, Coppa Italia e un’Europa che porterà il Bologna in Norvegia. E, soprattutto, sarà un febbraio da dentro o fuori.

Tra campionato, Coppa Italia ed Europa

Si inizia domani con il Milan, vice capolista, ma in generale l’economia Bfc, di quest’anno e del prossima, si gioca sostanzialmente proprio in questi 24 giorni. Dentro o fuori, il calendario rossoblù sarà la chiave di volta per capire se i tifosi dovranno accontentarsi di una stagione anonima, lasciando i sogni d’Europa ad altri, o se sognare è ancora lecito. Come negli ultimi due anni, del resto.

Si parte appunto col campionato. Si giocherà al Dall’Ara prima col Milan, domani, poi col Parma domenica 8 e con Udinese lunedì 23, con in mezzo la trasferta a Torino di domenica 15. 4 partite che offrono l’ultimo biglietto a disposizione per l’Europa, in sostanza, e dove sarà necessario ritrovare il feeling col Dall’Ara, da oramai troppo tempo terra di facile conquista. Altra strada per le coppe è quella della Coppa Italia: si gioca con la Lazio l’11 febbraio sempre nello stadio bolognese, mentre una tra Atalanta e Juventus attenderà già in semifinale. E infine lo spareggio col Brann, la sfida per accedere agli ottavi di Europa League, con l’andata a Bergen e il ritorno sotto alle Due Torri.

Rosa completa per il Bologna

Nel caso in cui la Norvegia dovesse rivelarsi terra dolcissima per i rossoblù, il mese di fuoco si allungherebbe fino a marzo, con l’avversario in Europa che verrebbe pescato dalle urne di Nyon il 27 febbraio senza poi particolari sorprese: o la Roma, o il Friburgo. Ma queste sono solo congetture, visto che per rendere anche marzo un mese ricco serve giocare bene a febbraio, conquistandosi sul campo la possibilità di allungare il sogno.

La buona notizia è che il Bologna avrà finalmente una rosa al completo per affrontare questo mese di fuoco. Il calciomercato si chiude oggi alle 20 e in attesa di scoprire se ci saranno sorprese a Casteldebole Italiano avrà tutti a disposizione, anche se non potendo contare sullo squalificato Skorupski. Il Bologna ha in realtà dato inizio alla propria crisi con una reazione a catena d’infortuni tragica: attenzione, però, a renderlo un alibi. Ora non ci sono più scuse.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook