Fanta BFC – 29° Giornata: Sassuolo-Bologna

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Rischia di passare come la pubblicità al cinema tra il primo e il secondo tempo di un bel film, ma Sassuolo-Bologna può essere fondamentale per ottenere fiducia. La prestazione di ieri, infatti, è stata ottima, tuttavia non basta per passare il turno o difendere un risultato, ragion per cui serviranno grandi energie all’Olimpico. Al Mapei, dunque, andranno in campo parecchie seconde linee, ma guai a sottovalutare l’impegno. La caccia all’ottavo posto è importantissima, se non altro per mantenere un equilibrio stagionale.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano, da sempre chimera per il Fantacalcio? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Sohm, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi.

Ballottaggi: Lucumi-Casale 55-45%, Ferguson-Pobega 55-45%, Cambiaghi-Rowe 60-40%, Orsolini-Bernardeschi 60-40%

Squalificati: Ferguson

Indisponibili: –

Diffidati: Cambiaghi, Lucumi

Fanta BFC – Chi schierare?

Orsolini: Ci si aspetta un sussulto d’orgoglio. Sì, perché Bernardeschi ha fatto centro con le ultime prestazioni, avvicinandosi e superando l’ascolano nelle gerarchie. E, se vorrà subentrare a Roma, il 7 ha l’obbligo di dimostrare grandi cose. Il Sassuolo potrebbe essere l’avversario giusto per il gol della liberazione?

Dallinga: L’ex punta del Tolosa, dopo un paio di bocciature, è rientrato con orgoglio negli ultimi minuti dell’Euroderby. Domenica sarà la sua gara e ci si aspettano grandi cose.

Chi evitare?

Freuler: In mezzo al campo i neroverdi hanno delle individualità importanti e Remo, non al meglio e stanco, potrebbe soffrire parecchio. In più sarà difficile vederlo giocare 90 minuti…

La scommessa

Sohm: Lo svizzero avrà tempo e modo di mettersi in mostra con i suoi inserimenti repentini e il suo tocco importante. Se lo avete in rosa, dategli una chance, così come potreste valutare anche Dominguez, che dalla panchina da sempre una scossa di energia non indifferente.

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