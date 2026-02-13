Radio Casteldebole – Ancora differenziato per Heggem, ottimismo su Moro

Voltare pagina ed andare avanti, anche quando tutto sembra ormai estremamente compromesso. Questo il dictat che ormai da qualche settimana accompagna Italiano ed i suoi ragazzi, abbattuti e sicuramente sfiduciati dall’ormai costante periodo negativo. Periodo che, ovviamente, si cercherà di lasciarsi alle spalle quanto prima, magari già da Torino-Bologna di domenica, dove però difficilmente si vedrà in campo Torbjørn Heggem.

Verso Torino-Bologna: ottimismo sulla presenza di Moro

Sono ricominciati questa mattina, proprio in vista della gara di domenica e, ancor più importante, della trasferta a Bergen di giovedì prossimo i lavori di squadra e staff. In campo a Casteldebole dalle 11:30 di questa mattina, la squadra si è divisa nei canonici due gruppi, che hanno seguito due diversi programmi di allenamento. Seduta defaticante con scarico tra palestra e corsa sul campo per i più impiegati mercoledì contro la Lazio, mentre gli altri, dopo una buona attivazione atletica, hanno svolto una partitella a campo ridotto.

Presente agli allenamenti anche Nikola Moro, uscito, come John Lucumì, anzitempo durante Lazio-Bologna per una contusione al costato. Cauto ottimismo sulle sue condizioni, che sembrerebbero non dare adito ad alcun tipo di preoccupazione.

Differenziato per De Silvestri e Heggem

Lavori differenziati, invece, per Lorenzo De Silvestri e Torbjørn Heggem, vittime nelle ultime due settimane di alcuni stop forzati. Per il Sindaco ancora fastidio in seguito alla colica addominale che lo ha tenuto fuori contro Milan e Parma, mentre per il difensore norvegese sarà fondamentale la rifinitura di domani, quando si valuterà se fargli stringere i denti o se lasciarlo a riposo in vista dell’Europa League.

Ha preso il via questa mattina, infine, il percorso di recupero di Charalampos Lykogiannis, che ha svolto le prime terapie di routine. La tendinopatia ai flessori riscontrata durante la gara col Parma, infatti, lo ha costretto ad uno stop di circa tre settimane, con rientro previsto per la prima metà di marzo.

