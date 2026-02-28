Bologna, Top10 in Europa per pressing: la posizione in classifica

Il pressing non è più soltanto una questione di intensità, ma di capacità. E in questa stagione il Bologna ha costruito gran parte della propria riconoscibilità proprio su questo principio: recuperare palla in alto, aggredire l’avversario, imporre il proprio –inconfondibile – ritmo.

Il pressing del Bologna è parte di una mentalità

A certificarlo è la classifica stilata da La Gazzetta dello Sport sui top campionati europei: il Bologna è ottavo assoluto per intensità di pressing (88.3), stessa classifica in cui compaiono colossi come Manchester City e Barcellona. In vetta sorprende il Como, seguito da PSG e Bayern Monaco, ma il dato che colpisce – e che a noi interessa – è proprio la presenza dei rossoblù tra le grandi d’Europa.

Verso la sfida con la Roma: pressing sì, ma con equilibrio

Il Bologna oggi è una squadra che non aspetta, ma anzi tende a provocare. Che non si difende bassa, ma sceglie di difendersi in avanti. Un approccio che ha già pagato in campo europeo e che potrebbe diventare determinante nel prossimo incontro cruciale di questa stagione: gli ottavi di Europa League contro la Roma.

In Europa, il pressing rossoblù ha spesso fatto la differenza, perché è proprio così che si gioca in questo tipo di competizioni. Recuperi alti, transizioni rapide e un baricentro costantemente aggressivo hanno permesso al Bologna di competere senza snaturarsi. È proprio questa coerenza tattica che oggi è il vero valore aggiunto del suo percorso.

Occhio alla difesa

C’è però un equilibrio sottile da mantenere. Pressare alto significa esporsi. E contro una squadra come la Roma, in grado – ora specialmente – di sfruttare le ripartenze, sarà fondamentale non tramutare l’aggressività in vulnerabilità. Il dato sul pressing è una medaglia a due facce: esalta l’organizzazione, ma impone anche disciplina difensiva, soprattutto nella gestione delle seconde palle e delle coperture preventive.

Il Bologna arriva a questo appuntamento europeo con una consapevolezza nuova. Essere ottavi in Europa per pressing significa sedersi allo stesso tavolo di City, Barcellona e Bayern. E ora la sfida si fa più complessa: tramutare quest’eccellenza statistica in un vantaggio concreto sulle sfide che verranno, direttamente sul campo.

