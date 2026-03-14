Bologna, all’Olimpico per scrivere un’altra pagina contro la Roma

Il conto alla rovescia è iniziato. Giovedì prossimo il Bologna tornerà allo stadio Olimpico per affrontare la Roma nella gara di ritorno e, intanto, cresce l’entusiasmo tra i tifosi rossoblù. Tutti i posti disponibili nel settore ospiti sono stati venduti: saranno 3.435 i sostenitori bolognesi presenti a Roma. Un numero molto diverso dai trentamila che a maggio avevano accompagnato la squadra nella capitale, ma comunque sufficiente per creare un piccolo esodo e alimentare la speranza di vivere un’altra notte memorabile.

L’Olimpico, negli ultimi anni, ha spesso regalato soddisfazioni al Bologna: perché non crederci ancora?

Olimpico, uno stadio di ricordi felici

Nel corso delle ultime stagioni lo stadio romano è stato spesso teatro di momenti positivi per il Bologna. Tra i ricordi più importanti ci sono quello della Coppa Italia e quello più lontano nel tempo legato all’ultimo scudetto, ma non sono gli unici episodi significativi.

Negli anni recenti, infatti, i rossoblù hanno ottenuto due successi consecutivi contro la Roma proprio all’Olimpico. Il primo rappresentò forse il punto più alto del gioco della squadra guidata da Thiago Motta. Il secondo, invece, coincise con una breve ma illusoria rinascita per Karlsson. E non finisce qui.

Nel febbraio del 2020, poco prima del lockdown, un altro 2-3 contro la Roma lanciò il Bologna allenato da Mihajlovic verso la zona europea della classifica. L’anno precedente, sempre nella capitale ma contro la Lazio, arrivò anche la salvezza matematica. Con precedenti del genere, la speranza di un’altra impresa torna inevitabilmente a farsi strada.

Verso l’Olimpico passando dal campionato

Prima di pensare alla sfida europea, però, entrambe le squadre dovranno affrontare un impegno di campionato. Il Bologna giocherà domani alle 15 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in un derby emiliano che mette in palio l’ottavo posto. Al seguito dei rossoblù ci saranno circa 1.300 tifosi.

La partita, almeno sulla carta, pesa meno nella corsa agli obiettivi stagionali: i piazzamenti davvero decisivi partono dalla settima posizione e l’Atalanta, che occupa quella zona della classifica, è ancora distante. Tuttavia la sfida resta importante, anche perché la squadra bergamasca sarà impegnata contro l’Inter e il risultato potrebbe lasciare la situazione ancora aperta.

Diverso il discorso per la Roma. La squadra giallorossa scenderà in campo domani alle 18 a Como, avversario che sta vivendo un ottimo momento sia dal punto di vista fisico sia tecnico. Sarà uno scontro diretto nella corsa alla Champions League: entrambe le squadre sono a quota 51 punti e la Juventus, impegnata stasera, potrebbe mettere pressione superandole. Per questo Gasperini difficilmente potrà permettersi di fare troppi calcoli.

Scelte e possibili cambi nel Bologna

Sul fronte rossoblù, Italiano potrebbe ricorrere a qualche rotazione. Contro il Sassuolo dovrebbero trovare spazio Dallinga e due giocatori rimasti fuori nell’ultima gara europea: Orsolini e Odgaard.

In difesa è possibile l’impiego di Vitik per concedere un turno di riposo a Lucumí. Miranda, invece, sembra destinato a partire ancora titolare, anche perché il cartellino giallo rimediato giovedì gli impedirà di giocare la gara di ritorno contro la Roma all’Olimpico. In quell’occasione servirà probabilmente la miglior versione di Lykogiannis.

Le novità attese nella Roma

Anche la Roma dovrebbe presentarsi alla partita con alcune novità rispetto alla gara giocata al Dall’Ara. Mancini rientrerà dopo la squalifica, mentre Hermoso potrebbe avere più minuti a disposizione, ricostruendo così una difesa più solida.

A centrocampo si attende anche il recupero di Konè, che potrebbe già essere disponibile per la sfida contro il Como. Più complicata invece la situazione di Soulè: il problema di pubalgia dovrebbe costringerlo a saltare anche la gara di ritorno.

La strada che porta alla sfida dell’Olimpico è ormai tracciata. Prima ci sono due partite di campionato da affrontare, ma l’atmosfera attorno alla gara europea è già cambiata. Dopo il pareggio, la fiducia è tornata a crescere. Secondo voi, può davvero arrivare un’altra notte da ricordare?

Fonte: Repubblica,

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