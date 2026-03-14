Bologna, nodo centravanti contro il Sassuolo: Castro verso la panchina (Il Resto del Carlino)

Con il ritorno di Europa League contro la Roma ormai alle porte – appena cinque giorni separano la Fiorentina dalla sfida decisiva – le scelte di Vincenzo Italiano per la trasferta di Sassuolo non possono che risentire delle priorità europee. Tuttavia, la gara contro i neroverdi non va sottovalutata: dopo il pareggio dell’andata, sarà fondamentale tornare ai tre punti, anche per riacquisire fiducia – soprattutto dopo l’1-2 interno contro il Verona – in vista di giovedì prossimo.

Assenze

Non mancano alcune assenze pesanti in casa Bologna verso la prossima giornata di campionato. Il primo, Lewis Ferguson, che era diffidato con il Verona e ha ricevuto un’ammonizione che, dunque, gli costerà il match contro i neroverdi. Per fortuna di Italiano, al suo posto ci sarà Freuler, assente contro i gialloblù sempre per squalifica.

Passando alla difesa, in seguito all’ammonizione ricevuta giovedì al Dall’Ara, Miranda salterà il secondo atto contro la squadra di Gasperini. Motivo per cui potrebbe partire lui dall’inizio contro il Sassuolo, risparmiando Lykogiannis: dopo essere subentrato contro Verona e Roma, la prima da titolare dopo l’infortunio slitterebbe così di qualche altro giorno.

Bologna, il probabile attacco che affronterà il Sassuolo

Castro, come ripetuto spesso da Italiano, le sta giocando tutte. Ma il Sassuolo potrebbe essere l’occasione ideale per farlo riposare e ricaricare l’energie in vista della sfida dell’Olimpico. Al suo posto, Dallinga resta il candidato principale, ma non si esclude una chance per Odgaard come centravanti. Contro il Verona, Italiano ha provato a rispolverare il “vecchio” 4-2-3-1, ma senza risultati. Contro il Sassuolo, ci sarà il ritorno del 4-3-3, ma il riferimento offensivo verrà deciso soltanto in seguito all’allenamento di oggi.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

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