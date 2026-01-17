Bologna-Fiorentina, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Un Bologna tornato a sorridere in Serie A dopo 54 giorni, una Fiorentina profondamente scossa dalla scomparsa del Presidente Rocco Commisso. Momenti doverosamente da mettere su due piani differenti. I piani, però, per volontà del club viola, non cambiano e domani alle 15 si scende regolarmente in campo per la 21° giornata di campionato.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la fida tra Bologna e Fiorentina.

Bologna-Fiorentina: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 21^ giornata;

Partita: Bologna-Fiorentina;

Data: domenica 19 gennaio 2026;

Orario: 15:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Verona;

Canale TV: Zona DAZN 215 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

A che punto siamo?

Giovedì a Verona si è sbloccato qualcosa? Certamente la classifica di tre punti e forse anche qualcosa di più. Tornare a vincere, pur complicando un po’ il tutto nel finale, è ciò a cui il Bologna doveva puntare per ritrovare un po’ di serenità necessaria ad affrontare un calendario ancora molto denso di impegni. Il Derby dell’Appennino ha sempre una storia a sé stante, a mister Italiano il compito di azzeccare le rotazioni giuste per continuare a correre.

In casa Fiorentina si vivrà la gara su un piano emotivo completamente differente. La scomparsa del Presidente Rocco Commisso, della quale il club ha dato notizia questa notte ha profondamente scosso il club che ha deciso di onorare la memoria del patron scendendo ugualmente in campo. I viola, reduci da un momento anch’essi positivo in campo, cercano continuità per uscire dalla zona retrocessione. Kean in dubbio, davanti potrebbe toccare a Piccoli, l’anno scorso in gol a Bologna con il Cagliari.

