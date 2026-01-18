Scontri in autostrada sulla A1: coinvolti tifosi di Fiorentina e Roma

Momenti di forte tensione nella giornata di oggi lungo l’autostrada A1, all’altezza di Casalecchio di Reno, poco prima dell’ingresso a Bologna. Attorno all’ora di pranzo si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma, entrambi in viaggio verso le rispettive trasferte.

L’incontro tra le tifoserie di Fiorentina e Roma

I supporter viola erano diretti nel capoluogo emiliano per la sfida contro il Bologna, mentre i tifosi giallorossi erano in transito verso Torino, dove la Roma era attesa alle 18 contro il Torino. Le due tifoserie si sarebbero incrociate in autostrada, dando origine a disordini che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La posizione degli scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma

Dalle ricostruzioni riportate da Tuttomercatoweb emergono alcune frange di supporter percorrere a piedi la corsia d’emergenza, in alcuni casi procedendo persino in senso opposto a quello di marcia dei veicoli. Una situazione di forte rischio, non solo per i tifosi coinvolti ma anche per gli automobilisti in transito lungo il tratto interessato.

Sicurezza e possibili conseguenze

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali su eventuali feriti o provvedimenti adottati, ma l’episodio riaccende il dibattito sul tema della sicurezza legata alle trasferte e sulla gestione dei flussi di tifoserie nei giorni di gara, soprattutto in prossimità di nodi autostradali strategici come quello bolognese.

