LIVE – Bologna-Fiorentina 1-2: il Derby dell’Appennino è viola
La cronaca live di Bologna-Fiorentina, 21° giornata di Serie A e Derby dell’Appenino, nel ricordo di Rocco Commisso
Il Derby dell’Appennino si gioca nel ricordo di Rocco Commisso, il Bologna cerca continuità dopo il ritorno al successo giovedì a Verona e tallonare le posizioni europee, la Fiorentina vuole affrancarsi dalla lotta retrocessione.
Intanto il Bologna si muove sul calciomercato con un nome caldo per l’attacco.
Secondo tempo
95′ – Triplice fischio, la Fiorentina batte il Bologna 1-2. Rossoblù a secco di vittorie interne in campionato da inizio novembre.
95′ – Arrembaggio rossoblù, Cambiaghi da posizione defilata ci prova, deviazione sopra la traversa.
94′ – Altra occasione per il Bologna: cross di Miranda, Ferguson di testa prolunga per Rowe che a sua volta incorna ma il tentativo non inquadra lo specchio
93′ – Ultimo cambio viola: entra Ranieri per Fagioli.
91′ – Altro fendente pericolo in mezzo, spizzata di Castro ma pallone sopra la traversa.
90′ – Cinque minuti di recupero, si gioca fino al 95′.
89′ Ammonito Ferguson per proteste.
87′- GOL DEL BOLOGNA! Rowe recupera palla e pennella in mezzo per Fabbian che di testa accorcia le distanze
85′ – Occasione Bologna! Rowe dalla destra si crea lo spazio a rientrare per il tiro ma centra il palo.
83′ – Traversone di Zortea dalla destra per la testa di Fabbian in area, presa sicura di De Gea.
80′ – Altro cambio ospite: Fortini per Parisi.
77′ – Ammonito Miranda, trattenuta fallosamente Solomon.
71′ – Triplo cambio nella Fiorentina: Solomon, Sohm e Brescianini rilevano Gudmundsson, Mandragora e Ndour. Nel Bologna entra Ferguson per Pobega.
62′ – Sortite troppo poco pericolose del Bologna che non riesce a riaprire la partita.
52′ – Brivido viola. ampio spazio per la corsa palla al piede di Gudmundsson che entra in area e tenta lo scavetto su Ravaglia che non si fa sorprendere e difende col corpo.
47′ – Contatto in area tra Castro e Comuzzo. L’argentino chiede il rigore ma non è di questo avviso Doveri.
46′ – Si ricomincia. Quadruplo cambio per il Bologna in avvio di ripresa: dentro Zortea, Fabbian, Rowe e Moro, fuori Holm, Odgaard, Orsolini e Freuler.
Primo tempo
47′ – Duplice fischio. All’intervallo Bologna-Fiorentina è 0-2, decidono i gol di Mandragora e Piccoli.
46′ – Check in corso che però revoca il fuorigioco. Fiorentina avanti 0-2.
45′ – Concessi due minuti di recupero.
44′ – Contropiede micidiale di Dodò che va al cross basso, palla che rimane in area e carambola su Piccoli che in scivolata insacca ma l’attaccante è in posizione di offside.
37′ – Ancora Fiorentina: Gudmundsson ci prova da posizione centrale, Ravaglia blocca in due tempi.
35′ – Tentativo a giro di Mandragora dal limite, tentativo che si spegne sul fondo.
30′ – Reagisce il Bologna. Cross di Holm in area, Mandragora devia in angolo.
21′ – Momento di blackout del Bologna. Altra occasione ghiotta ospite a sfruttare uno svarione difensivo ma Piccoli trova solo l’esterno della rete.
19′ – Gol della Fiorentina. Questa volta è tutto regolare: traversone basso di Gudmundsson, dormita della difesa rossoblù che si perde l’imbuca vincente di Mandragora che vale lo 0-1.
17′- Dodò corre sulla fascia destra e mette al centro per Ndour che di prima infila Ravaglia ma il VAR annulla per fuorigioco
15′ – Viola ancora all’attacco; filtrante per Piccoli in area che conclude addosso a Heggem.
7′ – Spinge in avanti la Fiorentina, Bologna contratto e costretto ad agire in ripartenza.
4′ – Cross di Fagioli in area troppo lungo, pallone sul fondo.
1′ – Fischio d’inizio! Comincia il Derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina.
Prima di cominciare la gara viene osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del presidente viola Rocco Commisso.
Tabellino
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (dal 46′ Zortea), Casale, Heggem, Miranda; Pobega (dal 71′ Ferguson), Freuler (dal 46′ Moro); Cambiaghi, Odgaard (dal 46′ Fabbian), Orsolini (dal 46′ Rowe); Castro. All.Italiano. A disp: Skorupski, Pessina, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Dominguez, Immobile, Dallinga.
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli (dal 93′ Ranieri); Parisi (dall’80’ Fortini), Mandragora (dal 71′ Sohm), Ndour (dal 71′ Brescianini), Gudmundsson (dal 71′ Solomon); Piccoli. All. Cavalletto (Vanoli squalificato). A disp: Christensen, Lezzerini, Kospo, Ranieri, Kouadio, Nicolussi-Caviglia, Fazzini, Balbo, Braschi.
Reti: 19′ Mandragora (F), 45′ Piccoli (F), 87′ Fabbian (B)
Ammoniti: Miranda (B), Ferguson (B)
Espulsi: –
Arbitro: Doveri di Roma
