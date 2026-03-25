Chi sono i giocatori britannici più preziosi in Serie A? Due i rossoblù in top 10

La nuova classifica pubblicata da Transfermarkt sui calciatori britannici più preziosi della Serie A offre uno spunto interessante che va ben oltre il semplice dato economico – soprattutto per il Bologna. Il club rossoblù è infatti l’unico, insieme al Napoli, a piazzare due giocatori nella top 6. Un dato che mette in luce due traiettorie opposte: quella in crescita di Jonathan Rowe e quella in leggero calo di Lewis Ferguson.

Bologna, Rowe sul podio tra i britannici più preziosi in Serie A

Rowe, 22 anni, è oggi il secondo giocatore britannico più prezioso in Serie A con una valutazione salita a 20 milioni di euro (+4). Un incremento significativo, soprattutto nell’ultimo periodo, sempre più parte integrante del progetto tecnico e ormai percepito anche a livello internazionale come un talento in crescita. La sua è la parabola perfetta del Bologna degli ultimi anni: scouting mirato, valorizzazione e capacità di aumentare il valore dei propri giocatori.

Per Ferguson è l’ora di alzare l’asticella

Dall’altra parte c’è Lewis Ferguson. Capitano, leader e simbolo recente degli obietti raggiunti negli ultimi anni dai rossoblù, lo scozzese scende leggermente a 18 milioni (-2). Nulla di allarmante, ma abbastanza per segnalare una fase diversa. Dopo aver raggiunto picchi importanti, ora il centrocampista si trova nel momento più delicato per ogni giocatore – quello in cui bisogna dimostrare continuità e consolidare il proprio status. È il momento in cui non c’è tempo di adagiarsi sugli allori. È l’ora di andare in campo con ancora più fame di prima. Anche, nel caso di Ferguson, per il Mondiale.

La relazione del Bologna con il calcio inglese

Questo doppio “movimento” esplicita il momento del Bologna: una squadra che continua a crescere, ma che deve anche dimostrare di sapersi stabilizzare. Non più una sorpresa, ma una realtà che deve imparare a restare ad alto livello.

La classifica, però, offre anche una chiave di lettura più ampia. La presenza diffusa di giocatori britannici conferma un trend ormai consolidato: la Serie A è diventata una destinazione sempre più credibile e attrattiva per il calcio inglese e scozzese.

In questo contribuisce il Bologna, che nel giro del calciomercato si sta ritagliando un ruolo preciso. Non è il club che acquista nomi già affermati, ma quello che intercetta giocatori nel momento giusto della loro carriera, prima dell’esplosione definitiva. Rowe e Ferguson, entrambi nella fascia d’età ideale (22-26 anni), incarnano questa strategia: pronti per incidere, ma ancora con margini enormi di crescita economica e tecnica.

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