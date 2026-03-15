Bologna tra gioia e tristezza: colpito, ma ancora in piedi

«L’importante non è come colpisci, ma come sai resistere ai colpi». Quante volte avrete sentito questa frase pronunciata da Sylvester Stallone – nei panni di Rocky Balboa – nel sesto capitolo dell’omonima saga. Beh, oggi il Bologna di Italiano al Mapei Stadium ha dimostrato di saper resistere di fronte a diversi colpi importanti. Dopo la rete del vantaggio di Dallinga al 6′, Italiano ha dovuto fare i conti con gli infortuni di De Silvestri, Moro e Skorupski – rimasto in campo con una fasciatura stretta alla coscia sinistra. Un gesto eroico da parte del portiere polacco, che ha evitato a qualche suo compagno – probabilmente uno tra Castro e Freuler – di mettersi i guanti e proteggere la porta al posto suo.

Sassuolo-Bologna, tre punti e allarme infermeria

I ragazzi di Italiano hanno subito indirizzato la partita grazie al suo secondo gol in campionato dopo quello contro il Napoli nel girone d’andata. L’olandese ha così interrotto un digiuno che durava dal 9 novembre in campionato. In mezzo, i gol in Europa League contro Salisburgo e Celtic, rispettivamente il 27 novembre e il 22 gennaio.

Tuttavia, la gioia di Italiano per il ritorno al gol del suo attaccante è stata subito interrotta dall’uscita dal campo anticipata di Lorenzo De Silvestri a causa di uno stiramento alla coscia. Successivamente, al 64′, altra tegola: problema muscolare per Nikola Moro. Al loro posto sono entrati Zortea e Freuler, che l’allenatore rossoblù aveva tenuto a riposo in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 19 marzo. Match in cui, con ogni probabilità, sarà assente anche Lukasz Skorupski, che ha concluso la partita con uno fascia alla coscia sinistra in seguito ad un fastidio muscolare.

Insomma, tre punti che sanno di sconfitta per Italiano, che si presenterà all’Olimpico senza alcune pedine importanti. Oggi il Bologna ha dimostrato sia di saper colpire, ma soprattutto di saper resistere. A questo punto, per superare l’esame di giovedì servirà un Bologna versione Rocky.

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