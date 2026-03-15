Bologna FC
LIVE – Sassuolo-Bologna (0-1): Dallingol firma il successo rossoblù
La diretta testuale di Sassuolo-Bologna, gara valida per la 29^giornata del campionato di Serie A
Scontro diretto per l’ottava posizione tra le due gare più importanti della stagione finora. Questo il menù che attende il Bologna al Mapei Stadium dove affronta un Sassuolo con la mente certamente più libera.
Secondo tempo
99′ – Triplice fischio, il Bologna vince a Sassuolo e si porta a -5 dall’Atalanta!
97′ – Sassuolo all’arrembaggio, il Bologna resiste.
95′ – Ammonito anche Zortea.
90′ – Skorupski parla con lo staff medico, riceve una fasciatura e stringe in denti, resta lui in campo.
90′ – Sette i minuti di recupero.
87′ – Pallone in profondità per Laurienté, Skorupski mette in out di testa ma resta a terra dopo l’uscita. Gioco fermo.
86′ – Ultimo cambio anche per il Sassuolo, entra Bakola per Berardi.
84′ – Bernardeschi innesca Orsolini sulla destra che rientra e tira sui guanti di Muric.
81′ – Ultime mosse dalla panchina per Italiano: Bernardeschi e Pobega per Odgaard e Sohm.
77′ – Giallo a N’Zola, irregolare su Miranda.
77′ -Laurienté ci prova col mancino, blocca Skorupski.
75′ – Altro doppio cambio per il Sassuolo. Fuori Koné e Garcia, dentro Vrackx e Doig.
69′ – Vitik decisivo in scivolata a chiudere il traversone basso di Berardi per N’Zola.
65′ – Castro subito incisivo, entra palla al piede in area, scarico per Orsolini in mezzo, anticipato in extremis da Muharemovic.
63′ – Cambi anche per il Bologna. Castro e Freuler per Dallinga e Moro, affaticato.
62′ – Super Skorupski! Volpato entra palla al piede in area, il portiere rossoblù in uscita di spalla evita il pareggio.
60′ – Pericolo per il Bologna, traffico in area, ci prova Muharemovic, Skorupski ci mette la mano al momento giusto.
59′ – Doppio cambio per i padroni di casa. Fuori Pinamonti e Matic, dentro N’Zola e Volpato. Neroverdi in assetto ultraoffensivo.
56′ – Berardi atterrato da Vitik, punizione dal limite da posizione defilata sulla sinistra. Laurienté batte, deviazione in angolo.
54′ – Tentativo quasi da fermo di Moro a girare da fuori area, traiettoria sul fondo.
51′ – Sassuolo pericoloso con Thorstvedt assistito in area da Laurienté, palla fuori.
50′ – Miranda entra in area e serve Dallinga che va al tiro, muro di Idzes.
46′ – Si ricomincia al Mapei Stadium.
Primo tempo
47′ – Duplice fischio, si va all’intervallo sullo 0-1, decide finora il gol di Dallinga al 6′.
45′ – Due minuti di recupero.
44′ – Chance per Orsolini che di testa indirizza in porta il cross di Odgaard, palla fuori alla destra di Muric.
43′ – Sassuolo offensivo nel finale di primo tempo, difesa rossoblù attentissima.
37′ – Va Moro di destro, pallone appena a lato!
36′ – Atterrato poco fuori area Cambiaghi, punizione da posizione interessante.
28′ – Cambio obbligato, Zortea rileva il capitano che esce tra gli applausi dello stadio.
26′ – Strappo muscolare in corsa per De Silvestri dopo un grande anticipo in uscita. Zortea si riscalda.
24′ – Scivolata fuori tempo di Dallinga su Thortsvedt, ammonito.
18′ – Altro tentativo rossoblù: Cambiaghi si accentra dalla sinistra, scarica in porta ma non inquadra il bersaglio.
15′ – Ci prova Orsolini dal limite a rientrare, barba al palo.
11′ – Tentativo di Laurienté dal limite: pallone centrale bloccato da Skorupski.
7′ – Reazione immediata neroverde. Guizzo di Pinamonti che di esterno prova a sorprendere Skorupski ma il portiere rossoblù devia in angolo.
6′ – GOL DEL BOLOGNA!!!! Dallinga fa suo un pallone alto in area, lo controlla alla perfezione e infila Muric. Il Bologna passa in vantaggio al 6′!
3′ – Scambio tra Cambiaghi, Orsolini e Odgaard; il primo va alla conclusione dentro l’area, pallone fuori.
1′ – Si comincia al Mapei Stadium, fischio d’inizio di Sassuolo-Bologna.
Tabellino
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia (dal 75′ Doig); Thorstvedt, Matic (dal 59′ Volpato), Koné (dal 75′ Vrackx); Laurientè, Pinamonti (dal 59′ N’Zola), Berardi (dall’86’ Bakola). All.Grosso. A disp: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Pedro.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (dal 28′ Zortea), Vitik, Lucumì, Miranda; Moro (dal 63′ Freuler), Sohm (dall’82’ Pobega); Orsolini, Odgaard (dall’82’ Bernardeschi), Cambiaghi; Dallinga (dal 63′ Castro). All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Freuler, Castro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Lykogiannis, Dominguez.
Arbitro: Bonacina (di Bergamo)
Reti: 6′ Dallinga (B)
Ammoniti: Dallinga (B), N’Zola (S), Zortea (B)
Espulsi: –
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