Bologna FC
Bologna guastafeste: a San Siro contro l’Inter per rialzarsi
I felsinei fanno visita ai nerazzurri a San Siro in una sfida cruciale: la Beneamata difende il primato, i rossoblù cercano punti pesanti per rilanciarsi nella corsa europea e dare una svolta alla stagione
Il Bologna fa visita a San Siro contro l’Inter nella domenica della 18^ giornata. Una gara fondamentale per questo finale di girone di andata. Il penultimo turno della prima parte dell’annata pesa per il posto da capolista dei nerazzurri e per i rossoblù per la cosa Champions League.
Le sfide contro la squadra milanese sono state negli ultimi tre anni un momento spesso positivo. I felsinei hanno bloccato più volte la corsa della squadra nerazzurra, nonostante in queste stagioni l’Inter sia stata sempre la squadra più forte del campionato. A San Siro, peraltro, hanno conquistato anche vittorie storiche come quella in Coppa Italia del 2023/24.
Fare risultato a San Siro per svoltare
La squadra di Vincenzo Italiano può contare sulla pesantezza della gara per rilanciarsi. Contro l’Inter, a San Siro, il Bologna può davvero fare risultato. La semifinale di Supercoppa Italiana è un indizio.
Le possibilità ci sono tutte e sono molto importanti. L’effetto del pareggio (poi trasformato in vittoria dalla lotteria dei calci di rigore) in Arabia Saudita si è azzerato con il ko in finale. Ma domenica sarà diverso, fare punti a Milano contro la formazione più forte del torneo. E dopo una settimana di lavoro a Casteldebole, un risultato positivo potrebbe dare quella iniezione dei fiducia per rilanciarsi.
Bologna, un buon auspicio
Il 2025, come lo era già stato il 2024, è stato un anno storico per il Bologna. La qualificazione in Champions League e poi la vittoria della Coppa Italia. Risultati importantissimi, storici. Battere o fare risultato con la capolista non è ovviamente alla pari con questi risultati.
Ma fare uno o tre punti con la squadra che guida la classifica di un campionato tanto equilibrato come la Serie A 2025/26 può essere un buon auspicio per l’anno appena iniziato. Insomma, il 2026 deve essere un anno di rilancio dopo un ultimo mese del 2025 tutt’altro che sorridente.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook