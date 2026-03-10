Bologna, Heggem e Miranda in dubbio per la Roma: c’è Freuler (Stadio)

Il reparto indisponibili del Bologna non è ancora vuoto. Dopo il Verona, Italiano ha concesso un giorno libero a tutto il gruppo, eccezion fatta per Heggem e Miranda, i quali hanno proseguito il lavoro personalizzato a causa dei rispettivi problemi fisici. Italiano, spera di riaverli a disposizione per il derby europeo con la Roma, ma la loro presenza non è scontata.

Bologna, personalizzato per Heggem e Miranda verso la Roma

Un appuntamento cruciale come quello di giovedì contro la squadra di Gasperini vedrà scendere in campo chi sarà più pronto fisicamente e mentalmente. Se Heggem potrebbe tornare in gruppo già da oggi, martedì 10 marzo, le probabilità di Miranda sono leggermente più basse. Entrambi stanno facendo il possibile per non mancare il doppio appuntamento europeo, ma Italiano non fa sconti: solo chi sarà disponibile al 100% verrà portato in panchina.

Torna Freuler

Chi è certo di una convocazione è Remo Frueler, squalificato con il Verona e, quindi, riposato per affrontare la Roma. I leader come lo svizzero sono chiamati a fare la differenza: da Skorupski a Castro, passando proprio per Lucumí e Freuler. Una colonna vertebrale solida, in grado di guidare il resto della barca verso l’obiettivo: i quarti di finale di Europa League. Per questo, Italiano scioglierà i nodi di formazione soltanto nelle ultime ore prima del fischio d’inizio.

Fonte – Dario Cervellati, Stadio

