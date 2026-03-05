Bologna, riecco Heggem: il norvegese torna col Verona e punta la Roma

Tutto sembrava essersi risolto prima della partita d’andata nella sua Norvegia, contro il Brann. Invece, qualche giorno dopo, ecco la notizia: nuovo stop per Torbjørn Heggem. Ricaduta muscolare: nulla di grave, ma la possibilità di irschio in questo periodo della stagione è pari allo zero. Riposo, lavoro e precauzione. Quella usata lunedì, non portandolo a Pisa. Proprio dopo l’ultimo match è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione per la partita di domenica contro il Verona: la stessa, probabilmente, fungerà da test per quella di qualche giorno dopo contro la Roma.

Heggem a disposizione: minutaggio in vista della Roma?

La vera domanda è proprio questa: quale sarà l’utilizzo di Torbjørn Heggem domenica? Tutto sembra propendere verso la soluzione anticipata nell’introduzione. E, cioè, il ritorno in campo – dal primo minuto o a partita in corso – nella sfida di domenica contro il Verona per testate le condizioni in vista della vera gara fondamentale della settimana, e cioè l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma.

Lo stesso Heggem punta ad essere al meglio proprio per quello che sarà il Derby italiano in Europa, e anche lo stesso Italiano se lo auspica, vista la bandiera bianca alzata in quel di Pisa da Martin Vitik, non al meglio dopo una botta alla testa ma che oggi potrebbe essere già in gruppo. Il recupero del norvegese è fondamentale anche e soprattutto per gli equilibri difensivi, e domenica può essere un ottimo test.

Ritorna la coppia Lucumì-Heggem?

Quella che fu la coppia di centrali difensivi titolare ad inizio stagione e quella che portò grandi risultati, prima del periodo nero del Bologna. Prima il ritorno di Jhon Lucumì, il quale solo con la usa presenza aveva ridato fiducia anche allo stesso Heggem. Poi, proprio lo stop del norvegese aveva mischiato le carte per Italiano, con un Vitik migliorato di settimana in settimana. Ritrovare Heggem, però, potrebbe essere la mossa vincente per il mister Rossoblù, proprio per quanto fatto in coppia con Lucumì e per quello che attenderà il Bologna da qui in avanti.

Fonte – Dario Cervellati, Corriere dello Sport – Stadio

