Bologna, con l’Hellas spazio ai migliori a disposizione

Le ultime ore sono state piuttosto movimentate a Casteldebole, con il mercato che, tutto d’un tratto, sembra essersi acceso. In entrata, con l’arrivo ormai imminente di Helland, ed in uscita, con Sulemana sempre più vicino a salutare i Rossoblù. Nel mezzo, però, c’è un campionato che non si ferma, e già questa sera attende una risposta dal Bologna, chiamato contro l’Hellas Verona a dimostrare che la partita di Como non è stata un caso isolato.

Hellas Verona-Bologna: Italiano con i migliori a disposizione

Continuità. Questa vuole e deve essere la parola chiave per il Bologna di mister Italiano. Dopo un periodo poco felice in termini di risultati, infatti, il pareggio col Como sembra aver ridato nuova linfa ai Rossoblù, che questa sera andranno alla ricerca di tre punti che mancano in Serie A addirittura dal 22 novembre.

Per farlo, Italiano cercherà allora di affidarsi ai migliori a disposizione, a partire dalla porta. Nonostante il rientro di Skorupski, infatti, questa sera dovrebbe essere ancora Ravaglia il prescelto per difendere i pali Rossoblù. Davanti al bolognese coppia di centrali quasi obbligata con Vitik ed Heggem, mentre ai lati ci saranno Holm (smaltita la febbre che lo aveva costretto ad assentarsi dalla trasferta di Como) e Lykogiannis.

Qualche metro più avanti nuova chance per Pobega, arma ormai imprescindibile per i Rossoblù. Al suo fianco ballottaggio serrato tra un Freuler non ancora al 100% e Moro. Sulle fasce, poi, occasione da titolari per Dominguez e Orsolini, chiamati, per motivi diversi, a dare risposte a mister e tifosi. La punta sarà Dallinga, mentre alle sue spalle dovrebbe rivedersi dal primo minuto Odgaard.

