Solo il Torino in Serie A, e la coppia Friburgo e Brann (con un po’ di fortuna) in Europa sono riuscite a uscire indenni dal Dall’Ara di Bologna. Lo stadio rossoblù in questa stagione è stato finora un fattore che ha fatto la differenza.

E da stasera fino a giovedì prossimo, lo dovrà essere ancora di più. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, è attesa da tre sfide importanti: Salisburgo questa sera, Cremonese lunedì sera in Serie A e Parma giovedì prossimo in Coppa Italia. Una partita per competizione. Una sfida per lanciarsi o rilanciarsi verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Dall’Ara, 12° uomo invisibile

La formazione rossoblù è composta da undici elementi e uno di loro, a turno, va regolarmente in gol. I ragazzi di Vincenzo Italiano sono aggressivi, solidi, concreti e difficilmente sbagliano l’approccio a una partita come a una frazione di gara.

In casa però hanno un supporto da non sottovalutare. I rossoblù sono infatti spinti e aiutati dal pubblico dello Stadio. Il Dall’Ara era, è e sta diventando sempre più determinante nelle sorti delle gare del Bologna. E pur non entrando nel tabellino della gara ha un peso specifico importante sia nel infondere alla squadra coraggio e aggressività, sia nell’incutere timore all’avversario.

Tre partite, tre obiettivi

Nelle gare contro Salisburgo, Cremonese e Parma servirà tutto il supporto del pubblico. Il Bologna sarà di scena al Dall’Ara con tre obiettivi ben precisi. Questa sera, contro il Salisburgo per correggere l’ingiusto esito della sfida col Brann.

Con la Cremonese, in Serie A, con la possibilità concreta di potersi avvicinare in maniera pericolosa alla vetta della Serie A. Considerando anche la contemporanea sfida al vertice tra Roma e Napoli.

E con il Parma, in Coppa Italia per cominciare nel migliore dei modi la difesa del titolo conquistato un stagione fa.

Insomma, al Dall’Ara è affidato il compito di ridurre al minimo il margine d’errore del Bologna di Italiano.

