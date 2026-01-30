Bologna, il Dall’Ara chiama il riscatto: trittico casalingo decisivo (Stadio)

Milan, Parma e Lazio in 8 giorni. Reduci dall’ultimo turno infrasettimanale di League Phase, il Bologna è atteso da un’altra settimana fitta e altrettanto importanti. Questa volta non sarà il verdetto europeo a tenere sulle spine i rossoblù, ma la possibilità di ritrovare compattezza e slancio nelle competizioni nazionali. Le due sfide al Dall’Ara contro Allegri e Cuesta in Serie A saranno decisive per gli orizzonti di classifica del Bologna; a seguire, i quarti di Coppa Italia contro i biancocelesti – sempre all’interno delle mura amiche – rappresentano l’occasione ideale per inseguire la scia del percorso dell’anno scorso.

Al Dall’Ara servono i tre punti

A partire da martedì contro i rossoneri, l’obiettivo del Bologna sarà ritrovare una vittoria che al Dall’Ara manca dal 4 dicembre – ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma. Anche in quell’occasione, il passaggio del turno non arrivò senza alcuni ostacoli. Fu il gol di Castro quasi a tempo scaduto a regalare i quarti a Italiano. Per quanto riguarda il campionato, invece, per ritrovare i tre punti bisogna portare le lancette al 9 novembre – Bologna-Napoli 2-0. Dopo la caduta contro la Cremonese di Vardy, i rossoblù non si sono più rialzati. Sconfitta di misura con la Juventus, pareggio contro il Sassuolo e, infine, gli 0 punti raccolti contro Atalanta e Fiorentina.

L’occasione del riscatto

Il Milan di Allegri non è sicuramente il cliente ideale per tornare alla vittoria interna dopo quasi due mesi. Ma la vittoria in Serbia contro il Maccabi ha fornito segnali incoraggianti da diversi giocatori e aumentato la fiducia all’interno della squadra. Il Parma di Cuesta non dovrebbe rappresentare un ostacolo per una squadra con ambizioni europee, considerando anche che non trovano la vittoria da tre partite. Infine, i quarti con la Lazio arrivano in un brutto momento per i biancocelesti: tra cessioni importanti e risultati altalenanti, la squadra di Sarri fatica a trovare equilibrio. E il Bologna, forte della spinta del Dall’Ara, non può non sfruttare l’occasione.

