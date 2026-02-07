Il Bologna arriva al derby con il Parma con addosso ferite ancora aperte. I tre gol subiti dal Milan nell’ultimo turno hanno lasciato il segno, non solo nella classifica ma soprattutto nella testa della squadra. Una sola vittoria nelle ultime undici partite, una distanza che si è allargata in modo preoccupante dalla zona europea e un clima che, a Casteldebole, è diventato via via più teso. L’unica medicina possibile è tornare a vincere.

Il Parma, avversario fragile ma pericoloso

Domani, al Dall’Ara, arriva però un Parma che rappresenta un test a doppio senso. I ducali di Cuesta sono reduci da due sconfitte pesantissime, entrambe chiuse con quattro reti al passivo contro Atalanta e Juventus. Una squadra in evidente difficoltà, che guarda con preoccupazione alla classifica e che ha appena cinque punti di margine sulla zona rossa. Eppure, proprio per questo, il Parma non può essere sottovalutato.

Un ricordo che pesa: l’ultima vittoria casalinga

C’è un dettaglio che rende la sfida ancora più simbolica. L’ultimo successo interno del Bologna risale proprio al Parma, lo scorso 4 dicembre, negli ottavi di Coppa Italia. Quella sera i rossoblù ribaltarono l’iniziale svantaggio firmato Benedyczak grazie alle reti di Rowe e Castro, con il colpo di testa decisivo dell’attaccante argentino. Una qualificazione sofferta, più complicata del previsto, che però non riuscì a invertire il corso di una stagione altalenante.

I problemi nati al Dall’Ara

Il vero nodo, oggi, è proprio il rendimento interno. Dopo la sconfitta con la Cremonese, inizialmente archiviata come un incidente isolato, il Bologna ha aperto una striscia negativa preoccupante: cinque ko nelle ultime sei partite giocate in casa. Un’emorragia di punti che ha trasformato il Dall’Ara da fortino a terreno minato.

Approccio e mentalità: la chiave della partita

Per interrompere la crisi servirà soprattutto un cambio di atteggiamento. Il Parma tende a partire male, visto che una fetta consistente dei gol subiti arriva nei primi quindici minuti. Allo stesso tempo, però, il Bologna non ha ancora segnato neppure una rete nel primo quarto d’ora di gara in questa fase della stagione. Un paradosso che Italiano dovrà risolvere, chiedendo ai suoi un avvio aggressivo, lucido e coraggioso.

Resta da capire quale sarà l’impostazione scelta dall’allenatore rossoblù. L’ipotesi di un ritorno al 4-3-3 prende sempre più quota, spinta anche dall’ambiente e dalle sensazioni che arrivano dal centro tecnico. Una scelta che potrebbe garantire maggiore equilibrio, ma che non dovrà tradursi in un atteggiamento attendista. Perché allungare troppo la partita potrebbe essere un rischio enorme.

I numeri, infatti, raccontano di un Parma capace di colpire con costanza nella mezz’ora finale: quasi la metà dei gol segnati dai ducali arriva negli ultimi trenta minuti. Un dettaglio che impone massima attenzione nella gestione della gara. Il Bologna dovrà cercare di indirizzare la gara prima possibile, senza concedere fiducia a una squadra che, se prende ritmo, può diventare letale.

