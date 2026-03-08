Il Bologna si accende nella ripresa

Il Bologna ha trovato nella ripresa uno dei momenti più produttivi della sua stagione. Una statistica relativa alla Serie A mostra infatti come i rossoblù siano tra le squadre più prolifiche tra il 46′ e il 60′, una fase spesso decisiva per cambiare l’inerzia delle partite. In questa finestra di gara il Bologna ha già realizzato 10 reti, un numero che lo colloca in cima alla classifica insieme al Milan, mentre poco dietro resta la Fiorentina (9). Un dato che racconta più di una semplice curiosità statistica: perché proprio in quei quindici minuti il Bologna sembra trovare ritmo, spazi e spesso anche il gol.

Ripresa da protagonista

I primi minuti del secondo tempo stanno diventando un vero marchio di fabbrica per il Bologna. Non è raro vedere i rossoblù rientrare in campo con un atteggiamento aggressivo, pronti ad alzare il ritmo e mettere pressione agli avversari. Segnare subito dopo l’intervallo può cambiare completamente la storia di una partita: si può sbloccare un risultato fermo, riaprire una gara complicata oppure consolidare un vantaggio.

Quanto pesa la capacità di ripartire forte dopo i quindici minuti negli spogliatoi?

Quando la partita cambia nella ripresa

Non è soltanto una questione di numeri, ma anche di gestione della gara. I minuti tra il 46’ e il 60’ rappresentano spesso una fase delicata, in cui le squadre cercano nuovi equilibri dopo le indicazioni ricevute durante l’intervallo.

È proprio qui, nella ripresa, che il Bologna riesce a fare la differenza. L’intensità con cui i rossoblù tornano in campo permette spesso di trovare spazi e occasioni prima che gli avversari riescano a riorganizzarsi. Una questione di concentrazione? Di preparazione atletica? Forse di entrambe.

Un segnale della mentalità rossoblù

Essere tra le squadre più prolifiche in questa fase del match dice molto anche sulla mentalità della squadra. Significa non accontentarsi, rientrare dagli spogliatoi con l’idea di riprendere subito il controllo della partita.

In un campionato equilibrato come la Serie A, i dettagli fanno la differenza. E se c’è un momento in cui il Bologna dimostra di saper incidere, è proprio quello immediatamente dopo l’intervallo. Non è solo una statistica: è un indizio su come questa squadra affronta le partite. E chissà che, da qui alla fine della stagione, quei quindici minuti non continuino a diventare uno dei veri punti di forza rossoblù.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook