Il Bologna tifa l’Inter in Coppa Italia: ecco perché

L’anno scorso era il 14 maggio. Nella magica notte dell’Olimpico di Roma abbiamo vinto noi, ha vinto il Bologna di Italiano. Una battaglia, quella, che in molti ricorderanno per tutta la vita. Perché nella capitale si è ritrovata mezza Bologna e l’altra metà, che stava a casa, era pure pronta a spingere il club verso l’impresa. Una storia meravigliosa, perfetta, anche perché la Coppa Italia viene trasmessa in chiaro e chiunque ha potuto seguire il gol di Ndoye e i festeggiamenti.

Quest’anno, invece, sarà il 13. Un giorno prima rispetto alla stagione passata. Ma il cambiamento più grande sarà un altro perché, stavolta, i rossoblu non coloreranno la città eterna. E l’occasione era ghiotta, perché a giocarsela ci sarà quella Lazio che ha vinto al Dall’Ara. Faticando, peraltro, ai rigori in quello che era il momento più duro per la squadra emiliana. Insomma, lasciare da parte il dispiacere è difficilissimo. Eppure bisognerà trovare il modo. E poi, se si ripetessero tutti gli anni, certe storie non avrebbero quel sapore speciale.

Coppa Italia: il Bologna tifa l’Inter, ecco perché

Ad ogni modo, i tifosi rossoblu avranno ancora da sudare di fronte al televisore. Se l’Inter battesse la Lazio, infatti, il piazzamento in Europa League assegnato dal trofeo, già sfruttato lo scorso anno, sarebbe invalidato. Dunque, la società al settimo posto in campionato potrebbe giocare la Conference. Caso diverso se a vincere fossero i padroni di casa. Se la squadra di Sarri dovesse trionfare, andrebbe direttamente a giocarsi l’ex Coppa UEFA, facendo scalare la società al sesto posto in Conference League.

Momentaneamente, dunque, anche l’Atalanta resterebbe fuori dalla corsa in campo internazionale, mentre la Roma sarebbe relegata in Conference. Una competizione giocata una sola volta e vinta con José Mourinho, ricca, insomma, di dolci ricordi. Eppure i giallorossi, prossimi avversari del Bologna, sperano in qualcosa di più da un finale di stagione tutto da scrivere.

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