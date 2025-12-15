Bologna FC
Bologna-Inter, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni
La seconda semifinale della Supercoppa Italiana è Bologna-Inter: una sfida importante, soprattutto per rialzarsi dopo la sconfitta contro la Juventus
Il Bologna inciampa per la seconda partita consecutiva tra le mura amiche del Dall’Ara, questa volta contro la Juventus. Ha, però, possibilità di rialzarsi subito, e di farlo in un mini torneo come la Supercoppa Italiana: la semifinale sarà Bologna-Inter. La squadra di Chivu arriva dalla vittoria in casa del Genoa, la quale ha riportato i nerazzurri in cima alla classifica.
La sfida tra i Rossoblù e i nerazzurri sarà la seconda semifinale di questa Supercoppa Italiana in quel dell’Arabia Saudita. Ecco dove i tifosi rossoblù possono seguire Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi nella serata di venerdì 19 dicembre.
Bologna-Inter: data, orario, luogo e dove vederla
Competizione: Supercoppa Italiana;
Partita: Bologna-Inter;
Data: venerdì 19 dicembre 2025;
Orario: 20:00;
Luogo: Al-Awwal Park (King Saud University Stadium), Riyad (Arabia Saudita);
Canale TV: Italia Uno;
Piattaforma streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it.
Le probabili formazioni
A che punto siamo?
Il Bologna cerca nuovamente di tornare a sorridere, dopo una sconfitta come quella contro la Juventus patita nella serata di domenica in quel del Dall’Ara. E lo può tornare a fare in un Bologna-Inter che evoca dolci ricordi, ma che ora varrà ancor di più, perché la finale, e il trofeo, distano soli 90′. L’avversario è forse il più ostico ora, per condizione e per come si è arrivati a questo match, ma l’obiettivo è grosso, perché un trofeo fa gola a tutti: prima a chi non vuole fermarsi dopo la Coppa Italia, poi a chi nella scorsa stagione ne ha avuto a tiro quasi tre, per finire a mani vuote.
