Ieri sera analizzavamo la situazione in casa Inter ma lo stesso discorso vale anche per il Bologna. In match così, non si può sbagliare né in campo né una scelta. Dunque, oltre ai giocatori, l’attenzione dei due allenatori deve essere massima. Ecco perché, come al solito, mister Italiano ha ancora qualche dubbio. La formazione non è tuttora chiara: nelle prossime 24 ore ogni nodo andrà sciolto, ma quali sono i ballottaggi?

Un Bologna da costruire

Tra i pali, che saranno difesi ancora una volta da Federico Ravaglia, Italiano ha le idee chiare. Altrettanto definiti sono i tre quarti della difesa, con Miranda, Lucumi ed Heggem che attendono uno tra Zortea e Holm, la cui competizione è tesissima. Col rientro di Freuler, il dubbio è tra due coppie di mediani: lo svizzero accoppiato a Ferguson o il duo Moro-Pobega? Per ora, la seconda scelta sembra quella giusta, ma Remo può subentrare.

All’attacco: le scelte offensive di mister Italiano

Con Orso a destra, la cui riserva sarà Benja Dominguez, al centro della trequarti Odgaard è favorito su Fabbian. Il danese deve ritrovare lo smalto migliore e chissà se la panchina contro il Sassuolo lo avrà aiutato a rigenerare le batterie. Sulla sinistra, duellano il favorito Cambiaghi e l’outsider Rowe, mentre l’uno a concludere la formazione sarà Santiago Castro. Ma Dallinga e Immobile possono subentrare in caso di bisogno nel secondo tempo. Anche assieme, d’altronde abbiamo già visto un attacco a due con il Toto e l’olandese, poi l’argentino ha fatto coppia con Ciro. La terza coppia è forse quella buona?

Fonte: La Gazzetta dello Sport

