L’Inter perde Bonny: salterà il Bologna

Mancano due giorni esatti a Inter-Bologna e, mentre i rossoblu recuperano Freuler, i nerazzurri si preparano ad affrontare la sfida senza un altro pezzo della scacchiera. Oltre a Darmian, anche Bonny ieri ha svolto un allenamento differenziato. Per lui, però, la situazione non è grave: dopo la sfida di domenica dovrebbe tornare ad allenarsi da subito con la squadra per preparare la sua gara da ex contro il Parma.

Gerarchie serrate senza Bonny

Complice l’assenza dell’ex trascinatore del Parma, ora mister Chivu ha un’alternativa in meno. Lautaro è l’unico certo di avere un posto là davanti, mentre il suo compagno di reparto potrebbe essere Thuram, anche se Pio Esposito sta lavorando duro per sorpassarlo all’ultimo minuto. Insomma, anche se il tecnico rumeno non è Italiano, un paio di ballottaggi resisteranno fino all’annuncio delle formazioni ufficiali. D’altronde, contro una squadra che non si batte da un anno e mezzo, bisogna alzare il livello e sarà vietato sbagliare, nonostante i favori del pronostico.

Una gestione parsimoniosa

Pur avendo in parecchi ruoli delle rotazioni abbondanti, i nerazzurri, così come i loro prossimi avversari, dovranno porre un’attenzione capitale alla gestione degli uomini. Specialmente sulla corsia di destra, dove ora c’è il solo Luis Henrique e anche l’alternativa Darmian non farà gruppo almeno per la prossima settimana, Chivu è in difficoltà. Proprio da quel lato i rossoblu hanno i giocatori più rapidi: sicuramente lo staff tecnico del Bologna punterà forte su questo aspetto nella preparazione della gara. Anche perché, ovviamente, Cancelo non è ancora arrivato.

La probabile formazione dell’Inter

In luce degli ultimi infortuni, ecco un’ipotesi della formazione nerazzurra:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro

