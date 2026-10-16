Bologna-Inter, ecco i 26 convocati di mister Palladino

Saranno ventisei i convocati di mister Raffaele Palladino in vista della sfida della 7^ giornata di Serie A tra Bologna e Inter. La gara, in programma sabato alle 18, vedrà i rossoblù sfidare i Campioni d’Italia e cercare un bel risultato per dare continuità al successo di Lecce e caricare l’entusiasmo.

Il tecnico rossoblù, prima di parlare in conferenza stampa per presentare la sfida del Dall’Ara, ha diramato la lista dei giocatori a disposizione. Ampia scelta per l’allenatore di Mugnano di Napoli che avrà ben più di due giocatori per ruolo grazie ai rientri dai problemi fisici e al netto dell’unica assenza forzata di Riccardo Orsolini.

La lista dei convocati per Bologna-Inter

L’elenco completo dei giocatori a disposizione di mister Palladino.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski;

Happonen, Pessina, Skorupski; Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea;

Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea; Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega;

Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega; Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.

I rientri e l’unico infortunato

Per la gara contro l’Inter, il Bologna ritroverà alcuni giocatori importanti per allargare le scelte a disposizione del mister campano. Rispetto alla lista della gara di Lecce, Palladino ritrova Mbangula che aveva avvertito un problema muscolare all’antivigilia del match del “Via del Mare”.

Con il belga rientra nell’elenco anche Jens Odgaard che ha recuperato rapidamente e sarà a disposizione già per la gara contro i Campioni d’Italia dopo l’infortunio che lo aveva fermato durante la sosta per le Nazionali. A disposizione anche Arthur Theate, che in Salento non era stato a disposizioni per una forte contusione dell’ultimora.

Non ci sarà invece, come detto, lo sfortunato Riccardo Orsolini che dopo a Lecce si è nuovamente infortunato al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore ascolano ha già iniziato la riabilitazione e questa volta probabilmente si prenderanno maggiori precauzioni e prudenza in vista del prossimo rientro a disposizione.

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