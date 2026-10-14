Bologna-Inter, dove vederla in tv e streaming: Sky o DAZN?

Dopo la vittoria in trasferta contro il Lecce, il campionato di Serie A torna protagonista con la settima giornata e per il Bologna è già tempo di una sfida di grande prestigio. Sabato 17 ottobre, alle ore 18, i rossoblù ospiteranno l’Inter allo stadio Renato Dall’Ara, in una gara che mette in palio punti preziosi per entrambe le formazioni.

La squadra di Raffaele Palladino è chiamata a dare continuità al successo conquistato nell’ultima giornata e a confermare i segnali di crescita mostrati dopo un avvio di stagione complicato. Dall’altra parte, i nerazzurri di Cristian Chivu arriveranno a Bologna con l’obiettivo di consolidare il proprio rendimento in campionato e ripartire dopo la seconda battuta d’arresto in Champions League.

Per i tifosi che non potranno seguire la squadra direttamente allo stadio, sarà quindi importante sapere dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Ecco tutte le informazioni utili per non perdere Bologna-Inter:dall’emittente che trasmetterà l’incontro agli orari, passando per la telecronaca e le modalità per seguire il match su televisore, computer, smartphone e tablet.

Bologna-Inter, dove vederla: Sky o DAZN?

La partita tra rossoblù e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con il calcio d’inizio fissato per le ore 18. Per seguire la gara sarà sufficiente accedere alla piattaforma con le proprie credenziali, inserendo username e password, e selezionare l’evento dalla schermata principale.

La sfida sarà disponibile anche per chi desidera guardarla attraverso il decoder satellitare di Sky, grazie al canale DAZN previsto dall’offerta della piattaforma. In questo caso, sarà necessario verificare di avere attivo il servizio e il relativo accesso al canale a pagamento.

Dove vedere Bologna-Inter in tv

Ecco le principali modalità per seguire la partita in televisione:

app DAZN disponibile sulle smart TV compatibili;

app DAZN su Sky Q, se supportata dalla configurazione in uso;

canale DAZN a pagamento su Sky, per gli utenti abilitati al servizio.

A che ora inizia Bologna-Inter?

Bologna e Inter si affronteranno allo stadio Renato Dall’Ara sabato 17 ottobre, in occasione della settima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.

Un appuntamento importante per la formazione di Palladino, che punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro una delle principali protagoniste del campionato. I rossoblù cercheranno di sfruttare l’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria contro il Lecce, ma dovranno fare i conti con una squadra nerazzurra ricca di qualità ed esperienza.

Bologna-Inter, chi farà la telecronaca?

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il nominativo del telecronista non risulta ancora confermato nelle informazioni ufficiali disponibili e sarà quindi necessario attendere gli aggiornamenti della programmazione dell’emittente per conoscere la coppia che accompagnerà i telespettatori durante l’incontro.

Bologna-Inter, dove vederla in live streaming

La partita sarà visibile anche in diretta streaming attraverso i dispositivi compatibili con DAZN. Gli abbonati potranno scegliere la soluzione più comoda per seguire l’incontro anche lontano dalla televisione di casa.

In particolare, sarà possibile guardare Bologna-Inter:

tramite l’app DAZN sulle smart TV compatibili;

dal sito della piattaforma su computer, accedendo con le proprie credenziali;

attraverso l’app DAZN su smartphone;

tramite l’app DAZN su tablet.

Per seguire la gara sarà necessario disporre di una connessione Internet stabile e di un account con accesso al contenuto. I tifosi rossoblù potranno così accompagnare la squadra anche a distanza, in una sfida che rappresenta un banco di prova significativo per misurare le ambizioni del Bologna contro una delle formazioni più competitive della Serie A.

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