Uomini decisivi – Bologna-Inter, edizione Supercoppa

Certe partite non arrivano per caso. Si costruiscono nel tempo, attraversando stagioni, scelte, momenti di crescita e inevitabili difficoltà. Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa italiana, è anche questo: il punto d’incontro di un percorso che negli ultimi anni ha portato i rossoblù a sedersi stabilmente al tavolo delle grandi. Sul palcoscenico di Riad, contro una delle squadre più attrezzate del panorama italiano – e se vogliamo anche internazionale –, il Bologna non cerca solo una finale, ma la conferma di ciò che è diventato. E come spesso accade nelle notti che contano, la differenza potrebbe farla chi ha il gol nel sangue, chi sa prendersi responsabilità e chi, magari, aspetta proprio una partita così per cambiare il senso della propria stagione.

In Bologna-Inter, Orsolini è inevitabile

Qui non serve forzare nulla: Riccardo Orsolini è naturalmente il primo nome. Si tratta, d’altronde, del giocatore più abituato ai grandi palcoscenici, più continuo in termini realizzativi in questa stagione e che meglio incarna l’idea offensiva di Italiano sugli esterni. Contro un’Inter senza Dumfries, il suo duello sulla fascia diventa uno dei punti nevralgici della gara. È l’uomo rossoblù che può decidere una semifinale con una giocata secca: un rigore, un sinistro a rientrare, un inserimento sul secondo palo. In poche parole, quando il Bologna arriva a questo tipo di partite, Orsolini c’è sempre.

Castro, il presente si prende la scena

Castro è una scelta che nasce dal campo, da ciò che la partita può davvero chiedere, ed è forse, proprio per questo, la più credibile. È l’attaccante che lega il gioco, regge l’urto fisico e occupa l’area senza dare riferimenti. In una partita che chiederà al Bologna pressione, sacrificio e anche qualche momento di sofferenza, a Castro potrebbe bastare un solo pallone in area per lasciare il segno. Non serve dominare la scena: a volte è sufficiente farsi trovare nel posto giusto. È il simbolo del Bologna di oggi e allo stesso tempo ciò che al Bologna serve di più: giovane, affamato, senza paura del nome dell’avversario.

Ferguson, il gol potrebbe raccontare una storia

Oggi, Lewis si collega direttamente alla conferenza di Italiano. Quando il mister rossoblù ha parlato degli alti e bassi, non ha fatto altro che raccontare una storia comune a tanti percorsi veri: cadute, ripartenze e la sensazione che certe partite possano diventare il punto esatto in cui tutto ricomincia, nel migliore dei modi possibili. Anche perché Ferguson non è solo un centrocampista: è uno dei volti della crescita del Bologna negli ultimi anni, un capitano che ha attraversato tutte le fasi, dalle difficoltà iniziali alle notti europee. Un suo gol in questa semifinale sarebbe il tipo di rete che non andrebbe a cambiare solo il risultato, ma il racconto di un’intera stagione.

Una menzione speciale per la Supercoppa: Ciro Immobile

Quattro mesi di stop, un rientro graduale e una semifinale di Supercoppa. È qui che arriva e riparte Ciro. Se dovesse trovare il gol, infatti, la sua partita andrebbe ben oltre il tabellino. Sarebbe una svolta personale, ma anche un segnale per il Bologna, che si ritroverebbe improvvisamente con un’arma in più per la seconda parte della stagione e con uno sguardo diverso su un acquisto che fin qui ha avuto il tempo che scorre come principale avversario.

