Bologna-Inter sarà ancora la partita di Federico Ravaglia

Manca sempre meno all’esordio del Bologna in questa Supercoppa Italiana. Una semifinale, quella contro l’Inter, che per la partita in sé evoca grandi ricordi ai Rossoblù. E in uno di questi, il protagonista è lui: Federico Ravaglia. Il portiere felsineo anche nella serata di domani sarà chiamato a difendere la porta del Bologna, così come negli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024, dove fu protagonista. In una Coppa, vuole replicare anche in Arabia.

Ravaglia, ancora Bologna-Inter

Per esattezza, proprio due anni fa – giorno più, giorno meno – fu Inter-Bologna. La sorpresa fu proprio, però, Federico Ravaglia. Colui che, nella notte di San Siro, si prese quasi tutti i riflettori, con un rigore parato a Lautaro Martinez il quale tenne in piedi il suo Bologna, e gli permise di arrivare poi alla vittoria. Domani, per Chicco, sarà un qualcosa di diverso.

Perché da qualche settimana, causa infortunio di Lukasz Skorupski, è diventato il titolare. E perché, ora, l’esperienza è tutt’altra: Champions, Europa League, Coppa Italia e campionato. Federico Ravaglia ha giocato, e vinto, quasi ovunque. Vinto, perché il Bologna, quando era presente, lo ha fatto anche grazie a lui. Anche contro l’Inter, proprio il 20 aprile di quest’anno, quando Orsolini bussò all’ultimo minuto in rovesciata.

Qualcosa in più

Federico Ravaglia, quindi, ci avrà un po’ fatto l’abitudine, si potrebbe pensare. Dal primo, 0-1 al Dall’Ara con gol di Lukaku, all’ultimo, 1-0 con gol di Orsolini, Chicco ne ha viste e giocate di partite contro l’Inter. E proprio in queste, forse, ci ha messo sempre qualcosa in più. Perché contro l’Inter, per fargli male, devi dare un qualcosa in più, e il Bologna, tutto, lo ha sempre fatto quando è uscito vincitore. In Coppa Italia a San Siro, tre stagioni fa e lo scorso anno al Dall’Ara. Skorupski è in Arabia, ma tra i pali l’Inter rivedrà Ravaglia: che sia l’amuleto giusto per il Bologna.

Fonte – Massimo Vitali, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook