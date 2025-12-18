Ultimo Stadio versione Supercoppa – L’Al-Awwal Park di Riad

È tutto pronto per l’edizione 2025 della Supercoppa italiana, competizione a quattro che vede affrontarsi i primi due classificati di Serie A e Coppa Italia: quest’anno a giocarsi il trofeo saranno Napoli, Inter, Bologna e Milan. Nonostante le numerose polemiche, però, le semifinali e la finalissima del torneo si svolgeranno fuori dalla nostra penisola, più precisamente in Arabia Saudita.

Verso Bologna-Inter, seconda semifinale di Supercoppa italiana: la storia dell’Al-Awwal Park

Questa sera alle 20 Napoli e Milan si affronteranno nella prima delle due semifinali. Domani alla stessa ora, invece, sarà il turno del Bologna di Vincenzo Italiano: i rossoblù, che la scorsa stagione hanno messo in bacheca una storica Coppa Italia dopo 51 anni dall’ultima volta, affronteranno l’Inter di Cristian Chivu nell’altra semifinale. La partita andrà in scena allo stadio Al-Awwal Park di Riad.

Conosciuto anche con il nome di King Saud University Stadium, questo impianto della capitale saudita è noto per aver ospitato le gare interne dell’Al-Hilal dal 2018 al 2020. Da quasi sei anni, invece, è la casa dell’Al-Nassr. L’arena è stata realizzata relativamente di recente, con i lavori che sono iniziati nella primavera del 2011 e si sono conclusi appena tre anni dopo, nel 2014. L’apertura, però, non avvenne prima del 2015. Il budget per il progetto fu di 215 milioni di rial, equivalenti a 57 milioni di dollari.

Con un totale di 26.100 posti a sedere, l’Al-Awwal Park rispetta tutti gli standard della FIFA per le partite internazionali. È per questa ragione che l’impianto ha già ospitato numerose competizioni straniere, tra cui le passate tre edizioni della Supercoppa italiana. La prima volta che due squadre italiane si sfidarono in questo stadio, però, risale al 2019: all’epoca furono Juventus e Lazio a giocarsi la Supercoppa. Quella volta i biancocelesti superarono per 3 a 1 la Vecchia Signora, aggiudicandosi così il trofeo. Quest’anno, invece, il vincitore sarà uno tra Bologna, Inter, Napoli e Milan. Chi trionferà in terra araba? Lo scopriremo presto.

