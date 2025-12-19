Gli undici di Bololgna-Inter: Orsolini o Bernardeschi, questo è il dilemma (Carlino)

Le partite secche sono sempre insidiose e il Bologna vuole giocarsi le sue migliori carte per creare problemi alla squadra avversaria, l’Inter. Questa sera andrà in scena il primo atto di Supercoppa Italiana e Vincenzo Italiano metterà in campo l’attacco più caldo che ha.

Togliendo le prime due gare del campionato in cui ricercava ancora un’equilibrio post mercato e fatta eccezione per quelle contro Torino e Juventus, il Bologna ha sempre trovato la via del gol. Non a caso, con ben 23 reti segnate si posiziona come terzo miglior attacco della Serie A, mentre in Europa League conta 8 reti nelle ultime 4 uscite. I gol non sono un problema, la vera domanda è: chi scenderà in campo per segnarli?

Bologna-Inter: il dilemma del tridente d’attacco

Riccardo Orsolini domina con 8 reti stagionali, di cui 6 in campionato, ma non trova il gol dal primo dicembre dal dischetto contro la Cremonese e nelle ultime 8 gare non ha mai segnato. Ad avere il piede caldo è Federico Bernardeschi, che dopo essersi bloccato a Udine non si è più fermato: 4 reti in 7 gare. Chi si prenderà carico della fascia destra dal primo minuto? La partita è aperta, soprattutto sentendo Italiano: «Chi subentrerà dovrà essere decisivo» ha detto. Non è da escludere, quindi, la titolarità di Orsolini, visto che Bernardeschi a Udine segnò proprio da subentrante.

Sulla sponda opposta il favorito è Cambiaghi, che a Vigo è tornato ad incidere con i suoi assist e le sue giocate decisive. Qualche dubbio invece su chi completerà il tridente offensivo: Castro è favorito su Dallinga, ma occhio a Immobile che potrebbe subentrare qualora ci fosse bisogno di concretizzare. Sulla trequarti con ogni probabilità ci sarà Odgaard, a segno con 2 reti nelle ultime 3 gare.

Le certezze della difesa

A completare gli undici titolari, a centrocampo sono in pole Moro e Pobega, in forma davanti a un Ferguson appannato. Tra i pali ancora Ravaglia, accompagnato con ogni probabilità dalla coppia Heggem–Lucumi, mentre sulle corsie Holm e Miranda sono i favoriti.

(Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook