La storia della Supercoppa nasce nel lontano 1988: da quel momento in poi, la Serie A non ha più fatto a meno della competizione, a costo di spostare il viaggio dall’estate al Natale, o addirittura all’anno successivo. E il Bologna? A distanza di 37 anni dalla sua nascita, questa sera parteciperà alla competizione per la prima volta nella storia.

Supercoppa Italiana: storia di un trofeo sottovalutato

In vetta all’albo d’oro della Supercoppa Italiana con 9 trofei c’è la Juventus, la grande signora, quest’anno grande assente della competizione. Napoli, Milan, Inter: il Bologna è il quarto incomodo che è riuscito a strappare un pass per il weekend arabo grazie alla vittoria della Coppa Italia. La prima volta non si scorda mai, ma è solo un caso dato dal tempo che i rossoblù questa competizione non l’abbiano mai giocata visti i 7 Scudetti e le precedenti 2 Coppe Italia.

Un trofeo è pur sempre un trofeo, ma chi perde spesso tende a minimizzare chi lo vince. Basta chiedere agli avversari di questa sera, ancora accecati dal fumo del sigaro di Sérgio Conceição, spento dal Bologna pochi mesi dopo. Inter e Milan (fuori dai giochi) sono entrambi a quota 8 vittorie, mentre il Napoli finalista ha la possibilità di mettere in bacheca la terza.

Bologna-Inter: due esperti a disposizione di Italiano

Il Bologna no, ma Vincenzo Italiano la conosce già Riad: a gennaio 2024 ha partecipato alla Supercoppa Italiana con la Fiorentina, battuta dal Napoli con un secco 3-0. Questa sera, però, potrà farsi forza su due veri assi di coppe, anzi di supercoppe. Il primo è Ciro Immobile, detentore di due titoli con la Lazio nel 2017 e nel 2019, oltre che di una Supercoppa Tedesca e una di Turchia. Il secondo, non per importanza, è Federico Bernardeschi: vincitore di 2 Supercoppe Italiane nel 2018 e nel 2020 con la Juventus. Due maxi esperti della competizione a disposizione di mister Italiano, che, dopo aver vinto la Coppa Italia, vorrebbe regalare al popolo rossoblù un’altro trofeo.

