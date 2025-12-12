Bologna-Juventus, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Il Bologna dopo la bella vittoria di Europa League contro il Celta Vigo deve tornare nell’atmosfera di campionato immediatamente perché al Dall’Ara, domenica sera arriva la Juventus. La squadra di Spalletti a sua volta è reduce da un successo, con il Pafos, in Champions League non altrettanto convincente.

Il posticipo che chiuderà la domenica di campionato, prima di Roma-Como, si giocherà alle 20:45. Ecco dove i tifosi rossoblù che non potranno essere allo stadio potranno seguire il big match casalingo contro la Vecchia Signora.

Bologna-Juventus: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 15^ giornata;

Partita: Bologna-Juventus;

Data: domenica 15 dicembre 2025;

Orario: 20:45;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: DAZN 1 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Immobile. Allenatore: Vincenzo Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore Luciano Spalletti.

A che punto siamo?

Il Bologna, con qualche acciacco fisico di troppo, si trova ad affrontare l’ultima tappa di un tour de force che l’ha portata a giocare sette partite in 25 giorni. Insomma, nemmeno il tempo di rifiatare che si torna in campo. E domani c’è una sfida importantissima.

Bologna-Juventus arriva in un momento molto delicato per entrambe. I rossoblù hanno dimostrato di essere una squadra molto forte, reagendo ai momenti di difficoltà. Tuttavia, i ragazzi di Italiano in questo momento non riescono ad essere costanti come al solito. Chi invece soffre di discontinuità cronica è proprio la Juventus che, come il Bologna, ha vinto in Europa ma non ha convinto.

Il momento è complicato e delicato soprattutto per la Juventus che, se dovesse perdere col Bologna, si potrebbe dire di fatto fuori dai giochi per la Champions League. A meno di clamorose rimonte che, al momento, sembrano molto lontane dalle potenzialità bianconere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook