Bologna-Juventus, i rossoblù alla ricerca di una storica vittoria casalinga (Il Resto del Carlino)

Il Bologna si prepara ad accogliere la Juventus in quella che storicamente è una delle sfide più sentite per il popolo rossoblù: domani sera i bianconeri di Luciano Spalletti arriveranno al Dall’Ara, con i padroni di casa che punteranno a conquistare un successo interno che manca da più di 27 anni (al novembre del 1998, per la precisione).

Verso Bologna-Juventus, le possibili scelte di Italiano: Lucumí ancora in dubbio, possibile turnover in attacco

Due anni fa, alla fine della magica stagione che sfociò nella qualificazione in Champions League, il Bologna di Thiago Motta stava per compiere l’impresa: avanti 3-0 sul terreno di gioco del Dall’Ara, gli uomini di Motta vennero raggiunti e la partita terminò 3-3. Domani, dunque, i felsinei andranno a caccia di una vittoria storica e di tre punti fondamentali in chiave classifica.

I principali dubbi di Vincenzo Italiano riguardano il pacchetto arretrato. Con Vitik e Casale ancora out, il centro della difesa dovrebbe essere affidato ancora una volta a Heggem. In dubbio Jhon Lucumí, che non essendo al massimo della forma è rimasto in panchina anche in Europa League contro il Celta Vigo. Di conseguenza, ecco che Italiano potrebbe riadattare Lykogiannis: il greco ha giocato centrale anche giovedì sera, regalando una prestazione convincente.

A centrocampo capitan Ferguson dovrebbe riconquistare la maglia da titolare dopo aver giocato i minuti finali a Vigo. Al fianco dello scozzese, che deve stare attento a non sovraccaricare il ginocchio, ci sarà Moro o Pobega. In attacco Riccardo Orsolini dovrebbe tornare tra i titolari, così come Cambiaghi e Odgaard (tutti e tre entrati a gara in corso giovedì). Federico Bernardeschi, che sta attraversando un ottimo momento di forma, potrebbe partire invece dalla panchina. Come punta il favorito è Dallinga, ma un un possibile impiego di Ciro Immobile dal primo minuto non è del tutto escluso.

(Fonte: Il Resto del Carlino, Marcello Giordano)

