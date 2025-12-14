Uomini decisivi – Bologna-Juventus

Bologna-Juventus è sempre più vicina. Il Dall’Ara ospiterà la Vecchia signora in una delle sfide più decisive e sentite di questa prima parte di stagione. Contro una Juventus che a Bologna non perde dal 1998, servirà una prestazione senza compromessi: la stanchezza non può essere un alibi. L’unica soluzione dovrà essere il gol. Capiamo quindi chi può essere decisivo in questo senso.

Orso, è di nuovo il tuo turno!

Riccardo Orsolini è di nuovo il primo nome da cerchiare in rosso. L’esterno rossoblù arriva alla sfida nel suo habitat naturale: partita sentita, stadio caldo e avversario di rango. Contro la Juventus Orsolini ha spesso alzato il livello delle sue prestazioni, trovando spazi e soluzioni anche quando sembravano non esserci. Se la squadra riuscirà a portare pressione alta e a sviluppare gioco sulle corsie, il suo mancino potrebbe diventare l’arma più affilata dell’arsenale di Italiano.

Bologna-Juventus è l’occasione giusta per Santi

Accanto a lui, attenzione a Santiago Castro, sempre più dentro i meccanismi di Italiano. In una gara intensa, spezzata e ricca di duelli, il centravanti argentino potrebbe risultare decisivo per il lavoro sporco e per l’attacco della profondità. Non è il classico finalizzatore da area affollata, ma è uno che vive di letture, di aggressività e di seconde palle: qualità che possono fare la differenza contro una Juventus chiamata a difendere spesso in campo aperto.

Ferguson, è la partita giusta per farsi notare

Un altro profilo da non sottovalutare è Lewis Ferguson. Senza Freuler, lo scozzese avrà ancora più responsabilità nel legare i reparti, ma soprattutto negli inserimenti offensivi. La Juventus tende a concedere qualcosa alle mezzali che arrivano da dietro, e Ferguson ha dimostrato più volte di saper scegliere il tempo giusto per colpire. Un suo inserimento al limite o un tap-in su respinta bastano per concludere al meglio una partita come questa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook