Classifica da ora di punta: il Bologna sgomita in mezzo al traffico

Nel mezzo dell’ammucchiata inseguitrice del podio, il Bologna avanza di una casella, sganciandosi dal Como e avvicinandosi alla Roma. La quattordicesima giornata di Serie A non ha cambiato le carte in tavola, ma quando la classifica è così corta anche un solo punto, alla fine dei giochi, può fare una grande differenza.

Lazio-Bologna, un silenzioso passo avanti

Il Como mette in bacheca la seconda sconfitta stagionale. Dopo il primo ko, arrivato proprio contro il Bologna al Dall’Ara per 1-0, il secondo è ancora più netto. Questa volta per mano dell’Inter, che blocca la squadra di Fabregas a quota 24. Una buona notizia per Vincenzo Italiano, che col punto rimediato all’Olimpico stacca a 25 in solitaria. Un peccato non aver sfruttato la superiorità numerica degli ultimi scampoli di partita, soprattutto visto l’esito di Cagliari-Roma. La squadra di Gasperini mette in fila due sconfitte consecutive, per un totale di cinque ko stagionali. Eppure, nonostante le sconfitte, la Roma rimane a +2 dal Bologna grazie alla perfetta gestione di tutte le altre gare. La squadra della Capitale, infatti, non ha mai pareggiato in campionato: nessuna mezza misura, bianco o nero.

Europa League, è il momento di fare sul serio

Ma non c’è tempo per pensare a come sarebbe potuto essere se Italiano fosse tornato dalla Capitale con tre punti, perché tra meno di 48 ore sarà già tempo di Europa League. Ecco un’altra competizione in cui i tre punti sono preziosi come oro. Sì, perché il Bologna è attualmente qualificato per la fase play-off, ma l’ottava ambita posizione non è poi così lontana. Sono solo 2 i punti che separano i rossoblù dalla testa della classifica e la sera di giovedì è l’occasione per cercare di dare una sterzata anche al percorso europeo. Un tour the force che, però, non si ferma a Vigo: il Bologna ospiterà la Juventus appena tre giorni dopo, poi toccherà salire nuovamente su un aereo, questa volta in direzione Arabia Saudita, per una partita da dentro o fuori. Insomma, il cammino da qui alla fine del 2025 è ancora lungo e tortuoso, ma il Bologna vuole chiudere l’anno al massimo delle sue possibilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook