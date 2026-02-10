Non c’è tempo per rimuginare troppo sull’ultimo “episodio” sfortunato di questo momento molto negativo della squadra rossoblù. Il Bologna però prova a dimenticare il campionato dedicandosi alla Coppa Italia dove si giocherà la semifinale contro la Lazio.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Lazio.

Bologna-Lazio: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A Coppa Italia, 24^ giornata;

Partita: Bologna-Lazio;

Data: mercoledì 11 febbraio 2026 ;

; Orario: 12:30 ;

; Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Mediaset 20, Italia 1;

Piattaforma streaming: Mediaset Infinity+.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

A che punto siamo?

Dopo aver eliminato il Parma nel mese di dicembre, agli ottavi di finale, il Bologna torna in Coppa Italia per difendere il titolo. Domani, al Dall’Ara, arriva la Lazio per giocarsi un posto nelle semifinali.

Per entrambe le squadre vincere la Coppa è l’ultima occasione di prendersi un posto nelle prossime coppe europee. Il Bologna, dal canto suo, in Coppa Italia ed Europa League spera di trovare l’abbrivio giusto per dare una svolta a questa brutta seconda parte di stagione.

Dall’altra parte la Lazio, nonostante la difficile situazione ambientale e societaria cerca di andare oltre. Contro la Juventus, i biancocelesti hanno strappato un pareggio e vogliono far male anche al Bologna nella stessa maniera: difendendosi e provando a contrattaccare.

Chi vincerà, nel prossimo turno, troverà l’Atalanta ad attenderla. I bergamaschi la scorsa settimana hanno avuto la meglio proprio sulla Juventus.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook